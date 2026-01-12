منتجي الدواجن يكشف السبب الرئيسي وراء الانخفاض الحاد في الأسعار

كشف ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، السبب الرئيسي وراء الانخفاض الحاد في الأسعار خلال الفترة الأخيرة.



وقال ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، إن القطاع يشهد حاليًا فائضًا واضحًا في الإنتاج، حيث ارتفعت معدلات الإنتاج بنسبة تصل إلى 25% في الدواجن والبيض مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن هذه الوفرة تمثل عامل أمان رئيسيًا يحد من أي قفزات غير مبررة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأشار ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إلى أن الأسعار القياسية التي سُجلت العام الماضي كانت نتيجة ظروف استثنائية، مؤكدًا أن السوق لن يشهد تكرارًا لتلك المستويات في ظل المعطيات الحالية.

وأكمل ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن إنتاج الكتاكيت شهد طفرة كبيرة هذا العام، حيث ارتفع بنسبة تتراوح بين 40% و45% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، موضحًا أن الدولة نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا الملف، وتوقفت عن استيراد الكتاكيت وبيض التفريخ، بل واتجهت إلى تصدير بيض التفريخ وبيض المائدة والكتاكيت إلى عدد من الدول الأفريقية، من بينها تنزانيا وأوغندا.