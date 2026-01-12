قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: إيران عرضت التفاوض معنا بعد تهديدات أمريكية
موعد آذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 12 يناير
طرق وأسعار استخراج شهادة ميلاد
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 12 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
أوهم المواطنين بالعلاج الروحاني.. دجال البحيرة يواجه هذ العقوبة بالقانون
عمرو حمزاوي: العالم يعيش حالة شبيهة بين الحربين العالميتين.. وترامب يتجاوز كل القواعد الأخلاقية
هل إقامة الاحتفال بذكرى مولد السيدة زينب حرام؟.. اعرف حكم الشرع
الأرصاد تطلق إنذاراً بحرياً.. والطقس شديد التقلب اليوم
ترامب: ضعف دفاعات جرينلاند يفرض على واشنطن خطوة حاسمة
ترامب: سنعمل على تشغيل الإنترنت للإيرانيين وأبحث الأمر مع إيلون ماسك
شاحنة تقتحم مظاهرة ضد إيران في لوس أنجلوس وتخلف إصابات
طرق إستخراج قيد عائلى 2026
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
منتجي الدواجن يكشف السبب الرئيسي وراء الانخفاض الحاد في الأسعار

دواجن
عادل نصار

كشف ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، السبب الرئيسي وراء الانخفاض الحاد في الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
 

وقال ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، إن القطاع يشهد حاليًا فائضًا واضحًا في الإنتاج، حيث ارتفعت معدلات الإنتاج بنسبة تصل إلى 25% في الدواجن والبيض مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف  ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن هذه الوفرة تمثل عامل أمان رئيسيًا يحد من أي قفزات غير مبررة في الأسعار خلال الفترة المقبلة. 

وأشار  ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إلى أن الأسعار القياسية التي سُجلت العام الماضي كانت نتيجة ظروف استثنائية، مؤكدًا أن السوق لن يشهد تكرارًا لتلك المستويات في ظل المعطيات الحالية.

وأكمل  ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن إنتاج الكتاكيت شهد طفرة كبيرة هذا العام، حيث ارتفع بنسبة تتراوح بين 40% و45% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، موضحًا أن الدولة نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا الملف، وتوقفت عن استيراد الكتاكيت وبيض التفريخ، بل واتجهت إلى تصدير بيض التفريخ وبيض المائدة والكتاكيت إلى عدد من الدول الأفريقية، من بينها تنزانيا وأوغندا.

