علاء مصطفى نائبا لرئيس حزب الإصلاح والنهضة للشؤون السياسية والبرلمانية

أصدر الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، قرارًا بتعيين الدكتور علاء مصطفى نائبًا لرئيس الحزب للشؤون السياسية والبرلمانية، وذلك في إطار استكمال الهيكل التنظيمي للحزب، وتعزيز قدراته في الملفات السياسية والبرلمانية، ودعم دوره في متابعة التشريعات وتفعيل العمل الحزبي على مستوى مختلف المحافظات.

ويُعد الدكتور علاء مصطفى من الكفاءات السياسية والتنظيمية المتميزة، حيث شغل سابقًا منصب نائب بمجلس الشيوخ، ويملك خبرة واسعة في العمل الحزبي والمبادرات البرلمانية والسياسات العامة، بما يسهم في دعم توجهات الحزب وتعزيز حضوره على الساحة السياسية.

وجاء القرار؛ بعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية للحزب، وبناءً على ما تم عرضه من ترتيبات تنظيمية تهدف إلى تعزيز العمل السياسي والبرلماني للحزب.

ونص القرار على نشره عبر الصفحة الرسمية لحزب الإصلاح والنهضة على مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع مضمونه.

وصدر القرار بتاريخ 11 يناير 2026؛ تأكيدًا لحرص الحزب على تطوير بنيته التنظيمية، والاستعانة بالكفاءات القادرة على دعم العمل السياسي وخدمة قضايا المواطنين.