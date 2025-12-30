التمثيل التجاري: جمعية المصدرين شريك استراتيجي لضمان نفاذ منتجاتنا للأسواق العالمية

استقبل الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري المصري، اليوم، محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك" وعدد من مديري الجمعية بهدف بحث سبل التعاون لتنمية الصادرات المصرية.

واشار الشريف إلى ان الفترة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون مع جمعية المصدرين المصريين ”اكسبولينك” لتنفيذ خطط التحرك في الأسواق الخارجية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود التي يبذلها التمثيل التجاري المصري للتنسيق مع كافة الكيانات المصرية المعنية بالتصدير بهدف تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية وتكثيف التعاون حول الاليات الموضوعة للنفاذ لهذه الأسواق واستكشاف الفرص التصديرية المتاحة.

وأشار رئيس التمثيل التجاري المصري إلى أن الجمعية تعد شريكا استراتيجيا في القطاع التصديري، لافتا إلى أهمية العمل على زيادة قاعدة المصدرين بالإضافة الى التركيز على القطاعات والصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

من جانبه، أشار محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين الي الشراكة الممتدة بين الجمعية والتمثيل التجاري المصري سواء على مستوى تنمية الصادرات او جذب الاستثمارات الأجنبية.

واضاف أن التحول الجاري في الصناعة العالمية يشهد انتقالًا تدريجيًا من آسيا إلى قارة أفريقيا، مؤكدًا أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر يضعها في مقدمة الدول المؤهلة للاستفادة من هذا التحول، وهو ما انعكس في زيادة الطلب على الاستثمار في السوق المصرية، والطلب على التصدير منها.

وأوضح أن جمعية المصدرين المصريين قامت بتعديل وتوسيع اعمالها ليشمل تشجيع الاستثمار من أجل التصدير، وهو ما يمكن التنسيق بشأنه مع مكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخاصة في المجالات الصناعية بهدف التصدير .

واستعرض المهندس أحمد طه المدير التنفيذي للجمعية خلال الاجتماع أهم آليات عمل الجمعية في تنفيذ البرامج الترويجية المختلفة ونتائج البعثات الترويجية التي تم تنظيمها لعدد من الأسواق بالتعاون مع المكاتب التجارية.

وأكد د. عبد العزيز الشريف ان الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاءات افتراضية بشكل مكثف دوري مع مكاتب التمثيل التجاري للرد على استفسارات الشركات المصرية بالإضافة للتعريف بالأسواق الخارجية واشتراطات تسجيل المنتجات والجهات المعنية بالتجارة والصناعة في الخارج.