ميانمار تصدر عفوا عن آلاف الأشخاص قبل الانتخابات

أعلنت وسائل إعلام رسمية، اليوم /الخميس/، أن حكومة ميانمار ستصدر عفوًا أو تسقط التهم الموجهة إلى 8665 شخصًا، مما يسمح لهم بالتصويت في الانتخابات القادمة.

وذكر موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي، أن العفو سيشمل 3085 شخصًا أُدينوا تحت قانون العقوبات الذي يجرم التعليقات التي قد تثير الخوف أو تنشر أخبارًا كاذبة، كما ستسقط أيضًا التهم الموجهة إلى 5580 شخصًا آخرين ما زالوا طلقاء.

وقال المتحدث باسم الحكومة العسكرية في ميانمار، زاو مين تون، قبل الإعلان الرسمي عن العفو، إن هذه الإجراءات تهدف إلى مساعدة جميع الناخبين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم "بحرية ونزاهة" في الانتخابات المقبلة.

وتعاني ميانمار من اضطرابات منذ إقالة الحكومة المدنية بقيادة أونج سان سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وتطورت الاحتجاجات إلى مقاومة مسلحة بالتحالف مع ميليشيات عرقية.

ومن المقرر أن تُجري الحكومة الانتخابات على عدة مراحل في ديسمبر ويناير.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستنهي الوضع القانوني المؤقت لمواطني ميانمار في الولايات المتحدة، مؤكدة أنه يمكنهم الآن العودة بأمان إلى البلد الذي مزقته الحرب، مشيرةً إلى الانتخابات المقبلة كمؤشر على تحسن الأوضاع.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري زاو مين تون، إن الإعلان الأمريكي كان علامة إيجابية وأن المواطنين في الخارج مرحب بهم للعودة للمشاركة في التصويت.