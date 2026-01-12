قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: القوافل العلاجية خدمت 1.5 مليون مواطن بالمحافظات في 2025
بيزعل مننا الجيران .. صبي الخردة خلص على أخوه بخطة خبيثة في البحيرة
السيطرة على حريق هائل داخل حديقة الإدارة الزراعية بالمحلة دون إصابات.. صور
سؤال في النواب حول الأخطاء بامتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي
ترامب: ندرس الخيارات العسكرية لضرب إيران
ترامب يهدد بمنع “إكسون موبيل” من الاستثمار في فنزويلا
ترامب يعلن نفسه حاكما مؤقتا لـ فنزويلا بعد اختطاف رئيسها
رابط وشروط التقديم في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد والأوراق المطلوبة
باستثمارات 600 مليون دولار..تفاصيل محطة الطاقة الشمسية التي يفتتحها رئيس الوزراء
مطالب برلمانية لضبط الأسواق وحماية المواطن من جشع الاحتكار فى شهر رمضان
قافلة "زاد العزة" الـ 114 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
رئيس الوزراء يصل مطار الأقصر لافتتاح محطة اوبيليسك بنجع حمادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدير متحف قصر هونج كونج: معرض مصر القديمة حوار بين الحضارتين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال مدير متحف قصر هونج كونج، لويس نج، إن استضافة معرض الآثار المصرية القديمة تمثل حدثًا ثقافيًا بارزًا للمتحف وللجمهور في هونج كونج، لما يحمله من قيمة حضارية وإنسانية كبيرة.

وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المعرض يضم مجموعة نادرة من القطع الأثرية المختارة بعناية من عدة متاحف مصرية، بما يتيح للزائر التعرف عن قرب على تفاصيل الحياة اليومية في مصر القديمة، إلى جانب المعتقدات الدينية والطقوس الجنائزية وعالم الملوك والحكام، في تجربة ثقافية شاملة تتجاوز العرض التقليدي للآثار.

وأضاف مدير المتحف، أن المعرض لا يهدف فقط إلى تقديم مقتنيات تاريخية، بل يسعى إلى خلق تجربة تفاعلية تمكّن الجمهور من فهم أعمق للحضارة المصرية باعتبارها واحدة من أقدم وأغنى حضارات العالم.

وأشار إلى أن اختيار القطع جاء ليعكس تنوع جوانب الحضارة المصرية، من الفنون والعمارة إلى الفكر الديني والاجتماعي، لافتًا إلى أن التفاعل الجماهيري مع المعرض كان لافتًا، خاصة من فئة الشباب والباحثين والمهتمين بالتاريخ الإنساني.

هونج كونج الآثار المصرية قيمة حضارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مصطفى مدبولي رئيس الحكومة

مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026

الاهلي

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري

شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين مع بداية 2026

شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين مع بداية 2026

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

الارصاد

أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين

توثيق زواج المصري بأجنبية

10 إجراءات.. كيفية توثيق زواج المصري بأجنبية والعكس

ترشيحاتنا

ياميش رمضان 2026

قبل الزحام.. أماكن بيع ياميش رمضان 2026 وأسعار اليوم

الحساب الجاري والتوفير في البنوك

اعرف عيوب كل منهما.. الفرق بين الحساب الجاري والتوفير في البنوك

مواعيد عمل البريد المصري

أماكن فروع الفترة المسائية.. مواعيد عمل البريد المصري أيام الإجازات

بالصور

وفاة و26 مصابا.. ارتفاع أعداد ضحايا انقلاب أتوبيس عمال العاشر من رمضان

انقلاب اتوبيس
انقلاب اتوبيس
انقلاب اتوبيس

الأعراض متشابهة والعدوى أسرع.. حقيقة الفيروسات المنتشرة

الانفلونزا الموسمية
الانفلونزا الموسمية
الانفلونزا الموسمية

فيديو

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد