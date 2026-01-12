مدير متحف قصر هونج كونج: معرض مصر القديمة حوار بين الحضارتين

قال مدير متحف قصر هونج كونج، لويس نج، إن استضافة معرض الآثار المصرية القديمة تمثل حدثًا ثقافيًا بارزًا للمتحف وللجمهور في هونج كونج، لما يحمله من قيمة حضارية وإنسانية كبيرة.

وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المعرض يضم مجموعة نادرة من القطع الأثرية المختارة بعناية من عدة متاحف مصرية، بما يتيح للزائر التعرف عن قرب على تفاصيل الحياة اليومية في مصر القديمة، إلى جانب المعتقدات الدينية والطقوس الجنائزية وعالم الملوك والحكام، في تجربة ثقافية شاملة تتجاوز العرض التقليدي للآثار.

وأضاف مدير المتحف، أن المعرض لا يهدف فقط إلى تقديم مقتنيات تاريخية، بل يسعى إلى خلق تجربة تفاعلية تمكّن الجمهور من فهم أعمق للحضارة المصرية باعتبارها واحدة من أقدم وأغنى حضارات العالم.

وأشار إلى أن اختيار القطع جاء ليعكس تنوع جوانب الحضارة المصرية، من الفنون والعمارة إلى الفكر الديني والاجتماعي، لافتًا إلى أن التفاعل الجماهيري مع المعرض كان لافتًا، خاصة من فئة الشباب والباحثين والمهتمين بالتاريخ الإنساني.