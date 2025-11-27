الجامعة العربية تشارك في دورة تدريبية حول التقنيات الزراعية الذكية بالعراق

اختُتمت في العاصمة بغداد بجمهورية العراق اليوم الخميس 27 /11 /2025، أعمال الدورة التدريبية المتخصصة بعنوان «استخدام التقنيات الزراعية الذكية في البيئات المسيطر عليها لمواجهة تحديات التغير المناخي في الأراضي الجافة»، والتي نظمتها وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة الزراعة بجمهورية العراق، وبالشراكة مع الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية ومكتب الاتحاد الإفريقي للزراعة، وذلك بمشاركة مهندسين زراعيين من عدد من الدول الإفريقية.

جاءت أعمال الدورة التدريبية المتخصصة بعد ستة أشهر من انعقاد القمة العربية ببغداد في مايو الماضي.

وجرى حفل الاختتام بحضور السفير محند صالح لعجوزي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق، ممثلاً لأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، إلى جانب مسؤولي الوزارتين العراقيتين ورئيس مكتب الاتحاد الإفريقي للزراعة.

وفي كلمته، وباسم أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، أعرب السفير لعجوزي عن شكره لجمهورية العراق، حكومةً وشعباً، على استضافة الدورة، مثمّناً دعم وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم ووكيله، ومتابعة الدكتور صباح جندي منصور، ودور وزارة الزراعة بقيادة الوزير ومعاونيه، وما وفرته الجهات العراقية من دعم علمي وتنظيمي أسهم في نجاح البرنامج.

كما أشاد بالتعاون الاستراتيجي مع الاتحاد الإفريقي الممتد لأكثر من عشر سنوات، وبالدعم الذي قدمه الدكتور أحمد المقص رئيس مكتب الإتحاد الافريقي للزراعة ومعاونه السيد موري، مؤكداً أن مشاركتهما شكّلت إضافة نوعية لمسار التعاون العربي الإفريقي في مجالات التنمية الزراعية.

من الجانب العراقي، ألقى كل من الدكتور صباح جندي منصور مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية والمالية بوزارة التخطيط والمهندس منير كريدي مدير عام دائرة الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة كلمات شكروا فيها جهود جامعة الدول العربية، وأثنوا على دورها الفعال ورحبوا بالمشاركين وتمنوا لهم خالص التوفيق، كما ثمنوا تنظيم هذه الدورة الأولى من نوعها في العراق مؤكدين على عمق العلاقات العربية الإفريقية.

وأشاد د. أحمد المقص رئيس مكتب الإتحاد الافريقي للزراعة بالتعاون المثمر ما بين الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية من خلال الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية على مدى أكثر من 10 سنوات.

وشهدت الدورة، التي امتدت من 22 إلى 27 نوفمبر 2025، برنامجاً تدريبياً مكثفاً شمل موضوعات الزراعة المحمية، وأنظمة الري والتسميد الحديثة، والزراعة المائية والهوائية، وسبل التكيف مع التغير المناخي، إلى جانب عروض تطبيقية ونقاشات عززت تبادل الخبرات بين المشاركين.

وأكد المهندسون الزراعيون من الدول الإفريقية المشاركة، أن الدورة أتاحت لهم فرصة مهمة للاطلاع على التجارب العراقية والعربية في مجال الزراعة الذكية، وأسهمت في تطوير مهاراتهم الفنية.

وفي ختام الحفل، تم توزيع الشهادات على المشاركين والأساتذة، وتبادل الجانب العراقي مع مدير عام الصندوق الدروع التذكارية تقديراً للجهود التي بذلت في إنجاح الدورة.

وجرى تأكيد مواصلة التعاون بين جامعة الدول العربية والجهات العراقية والاتحاد الإفريقي لتنظيم برامج تدريبية مستقبلية تدعم جهود مواجهة التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي المستدام.