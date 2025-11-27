قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أشرف صبحي : صدى البلد دائما يدعم الدولة وينشر الفكر والنقد البناء
المشوار يبدأ من 10 جنيهات.. انطلاق السيارات البديلة للتوك توك في الهرم
التحرير الفلسطينية : على جيش الاحتلال الانسحاب من كل أراضي غزة ووقف أي تصعيد
الآثار تكشف حقيقة إنشاء مبنى خرساني بالدير البحري
الجيش الملكي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفد سفراء أمريكا اللاتينية لبحث فرص الاستثمار
لا انتشار لأي فيروسات في مصر .. ونحمي مصالحنا المائية | رسائل قوية من رئيس الوزراء
الأونروا: جيش الاحتلال يواصل التدمير والهدم في مخيمات شمال الضفة الغربية
أكبر مأساة منذ 30 عامًا.. ارتفاع ضحايا أعنف حريق في هونغ كونغ إلى 65 شخصا | صور
قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس في الأكاديمية العسكرية تؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية
مهرجان الوادي الجديد يجسد عادات وتقاليد رياضات وفنون شعبية من الموروث الثقافي لحياة الواحة
رئيس الوزراء لصدى البلد: لم نرصد وجود أي فيروسات أو متحورات في مصر
أخبار العالم

الجامعة العربية تشارك في دورة تدريبية حول التقنيات الزراعية الذكية بالعراق

المشاركون في أعمال الدورة التدريبية ببغداد
المشاركون في أعمال الدورة التدريبية ببغداد
الديب أبوعلي

اختُتمت في العاصمة بغداد بجمهورية العراق اليوم الخميس 27 /11 /2025، أعمال الدورة التدريبية المتخصصة بعنوان «استخدام التقنيات الزراعية الذكية في البيئات المسيطر عليها لمواجهة تحديات التغير المناخي في الأراضي الجافة»، والتي نظمتها وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة الزراعة بجمهورية العراق، وبالشراكة مع الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية ومكتب الاتحاد الإفريقي للزراعة، وذلك بمشاركة مهندسين زراعيين من عدد من الدول الإفريقية.

جاءت أعمال الدورة التدريبية المتخصصة بعد ستة أشهر من انعقاد القمة العربية ببغداد في مايو الماضي.

وجرى حفل الاختتام بحضور السفير محند صالح لعجوزي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق، ممثلاً لأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، إلى جانب مسؤولي الوزارتين العراقيتين ورئيس مكتب الاتحاد الإفريقي للزراعة.

وفي كلمته، وباسم أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، أعرب السفير لعجوزي عن شكره لجمهورية العراق، حكومةً وشعباً، على استضافة الدورة، مثمّناً دعم وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم ووكيله، ومتابعة الدكتور صباح جندي منصور، ودور وزارة الزراعة بقيادة الوزير ومعاونيه، وما وفرته الجهات العراقية من دعم علمي وتنظيمي أسهم في نجاح البرنامج.

كما أشاد بالتعاون الاستراتيجي مع الاتحاد الإفريقي الممتد لأكثر من عشر سنوات، وبالدعم الذي قدمه الدكتور أحمد المقص رئيس مكتب الإتحاد الافريقي للزراعة ومعاونه السيد موري، مؤكداً أن مشاركتهما شكّلت إضافة نوعية لمسار التعاون العربي الإفريقي في مجالات التنمية الزراعية.

من الجانب العراقي، ألقى كل من الدكتور صباح جندي منصور مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية والمالية بوزارة التخطيط والمهندس منير كريدي مدير عام دائرة الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة كلمات شكروا فيها جهود جامعة الدول العربية، وأثنوا على دورها الفعال ورحبوا بالمشاركين وتمنوا لهم خالص التوفيق، كما ثمنوا تنظيم هذه الدورة الأولى من نوعها في العراق مؤكدين على عمق العلاقات العربية الإفريقية.

وأشاد د. أحمد المقص رئيس مكتب الإتحاد الافريقي للزراعة بالتعاون المثمر ما بين الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية من خلال الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية على مدى أكثر من 10 سنوات.

وشهدت الدورة، التي امتدت من 22 إلى 27 نوفمبر 2025، برنامجاً تدريبياً مكثفاً شمل موضوعات الزراعة المحمية، وأنظمة الري والتسميد الحديثة، والزراعة المائية والهوائية، وسبل التكيف مع التغير المناخي، إلى جانب عروض تطبيقية ونقاشات عززت تبادل الخبرات بين المشاركين.

وأكد المهندسون الزراعيون من الدول الإفريقية المشاركة، أن الدورة أتاحت لهم فرصة مهمة للاطلاع على التجارب العراقية والعربية في مجال الزراعة الذكية، وأسهمت في تطوير مهاراتهم الفنية.

وفي ختام الحفل، تم توزيع الشهادات على المشاركين والأساتذة، وتبادل الجانب العراقي مع مدير عام الصندوق الدروع التذكارية تقديراً للجهود التي بذلت في إنجاح الدورة.

وجرى تأكيد مواصلة التعاون بين جامعة الدول العربية والجهات العراقية والاتحاد الإفريقي لتنظيم برامج تدريبية مستقبلية تدعم جهود مواجهة التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي المستدام.

أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية الأراضي الجافة التقنيات الزراعية الذكية التغير المناخي مكتب الاتحاد الإفريقي للزراعة وزارة الزراعة بجمهورية العراق الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية القمة العربية انعقاد القمة العربية ببغداد وزارة التخطيط الإرشاد الزراعي وزارة الزراعة جامعة الدول العربية

