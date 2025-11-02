مدرب المصري البورسعيدي: الجوانب التكتيكية غلبت على مواجهتنا أمام الأهلي في الدوري

قال التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، إن الجانب التكتيكي كان له الغلبة على الأداء العام لمباراة فريقه أمام النادي الأهلي، والتي انتهت بالتعادل السلبي، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وجاءت تصريحات الكوكي، عقب المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري.



وأوضح الكوكي أن المواجهة تم تقسيمها إلى ثلاث مراحل تكتيكية، حيث أشار إلى أن الضغط الأكبر خلال الثلث الأخير من الشوط الأول كان لصالح فريق الأهلي.



وأضاف الكوكي أن الجهاز الفني لفريق المصري قام بإجراء "بعض التعديلات على تمركز اللاعبين" بين الشوطين، وهو ما ساهم في الحفاظ على صلابة الفريق الدفاعية في مواجهة الأهلي الذي وصفه بأنه "فريق كبير".



وأقر نبيل الكوكي بصعوبة المواجهة أمام حامل لقب النسخة الماضية، مشيراً إلى أن فريقه قام ببعض المحاولات الهجومية.



وكشف الكوكي عن أنه لديه مبدأ في المباريات التي يديرها، وهو أن الفريق إن لم يستطع الفوز؛ فلابد أن يحاول جاهداً ألا يخسر، معرباً عن رضاه بالحصول على نقطة التعادل أمام منافس قوي.