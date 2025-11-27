السياحة تعلن شرطا جديدا لتنظيم رحلات عمرة شعبان ورمضان.. ما هو؟

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن عدم السماح باعتماد رحلات عمرة جديدة إلا بعد عودة رحلة الشركة المتواجدة بالسعودية، لكل وسيلة على حدى سواء طيران أو بحرى أوبرى، وذلك خلال شهرى شعبان ورمضان طبقاً لما طبقته المملكة العام الماضي فى أوقات الذروة.

رحلات العمرة في شعبان ورمضان



جاء ذلك في إطار الاجراءات التنفيذية لرحلات العمرة لموسم 1447 هـ.

قالت غرفة شركات السياحة، أن تقرر السماح للشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة بين رحلتي عمرة خلال الشهر مع قبول رحلات أخرى خلال ذات الشهر حال رجوع الرحلات السابقة وذلك خلال شهرى شعبان ورمضان وذلك لكافة وسائل السفر، على أن يتم السماح للشركة بجمع كافة وسائل السفر معاً "رحلتين طيران ورحلتين بري ورحلتين بحرى"، وذلك بخلاف رحلات الأفراد.

يذكر أن أصدرت وزارة السياحة والآثار الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447 هـ ، تضمنت القواعد والإجراءات الخاصة بشركات السياحة المنفذة للعمرة .

أرغمت ضوابط العمرة الصادرة عن وزارة السياحة والآثار ،عدة التزامات هامة حرصا على مصلة المعتمر والشركات السياحية يسردها "صدى البلد" في السطور القادمة.



تضمنت ضوابط العمرة حصل "صدى البلد" ، على نسخة منها ، حظر تحصيل قيمة برنامج العمرة بأية عملة بخلاف الجنيه المصرى ، بالإضافة إلى التزام الشركة بعمل خطاب الطيران لبرامج العمرة الخاصة بمها متضمنا قيمة تذكرة السفر،على أن تقوم شركة الطيران بتأكيده على البوابة المصرية للعمرة،وذلك بذات الآليه المتبعة على البوابة فى هذا الشان ،كما تلتزم شركات السياحة بتسليم تذاكر سفر للمعتمرين قبل التوجه لموانئ السفر.