لسه راجع من العُمرة .. حقيقة وفاة المستشار أحمد الزند

أكدت مصادر أن المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق ورئيس نادي القضاة الأسبق بصحة جيدة وعافية ويتواجد في منزله بعد عودته من أداء فريضة العُمرة هذا الشهر.. وأن كل ما يتم تداوله عبر السوشيال ميديا «كذب» ولا صحة لما يتداول عن وفاته .

وكانت قد انتشرت خلال الساعات الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي شائعات عن وفاة المستشار أحمد الزند، وتداول أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الشائعة وأظهروا كمًا كبيرًا من الشماتة.

يُذكر أن المستشار أحمد الزند هو أحد أبرز القضاة في مصر خلال العقود الأخيرة، عرف بمواقفه الحادة ودفاعه المستمر عن استقلال القضاء. شغل منصب رئيس نادي القضاة لسنوات، وتميّز خلال فترته بنشاط كبير في مواجهة ما اعتبره تدخّلًا في شؤون السلطة القضائية، مما جعله شخصية مثيرة للجدل داخل الأوساط السياسية والإعلامية.

ولد الزند في محافظة الغربية، وتدرّج في السلك القضائي حتى وصل إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف. في عام 2015 عُيّن وزيرًا للعدل، حيث اتسمت فترة تولّيه المنصب بالتصريحات القوية والملفات الحساسة، إلى أن غادر الوزارة في 2016 بعد جدل إعلامي واسع.

يُعرف الزند بصلابته وخطاباته المباشرة، وبدوره في تعزيز صورة نادي القضاة ككيان مدافع عن حقوق القضاة ومكانة القضاء في الدولة، وظلّ اسمه حاضرًا في المشهد القضائي حتى بعد خروجه من المنصب الرسمي.