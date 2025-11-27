الخارجية تنجح في استعادة 131مواطنا مصريا من ليبيا

في إطار توجيهات د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بإعطاء أولوية خاصة وبذل الجهود لاستعادة المواطنين المحتجزين في الخارج، استقبل السفير حداد عبد التواب الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، رحلة قادمة من طرابلس على متنها ١٣١ مصريا، في اعقاب جهود حثيثة ومتواصلة بذلتها السفارة المصرية في طرابلس مع الجهات الليبية المختصة بالتنسيق مع القطاعات بوزارة الخارجية المعنية في إطلاق سراحهم وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن.



وصرح السفير الجوهري بأنه منذ بداية العام الجاري تم استعادة ١١٣٢ مواطنا مصريا من طرابلس والمنطقة الغربية في ليبيا.

كما تم استعادة أكثر من ١٥٠٠ مواطن مصري من بني غازي والمنطقة الشرقية، مضيفا بأن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج تهيب بالسادة المواطنين بأهمية اتباع الطرق الشرعية والقانونية بشأن إجراءات السفر والدخول إلى الدول المجاورة، وكذلك عدم الانجرار وراء عصابات الهجرة غير الشرعية والتي تعرض حياة المواطنين لأخطار كبيرة.