أخبار توك شو| استقرار الذهب والطقس.. 8.3مليون مصري استفادوا من تنمية الصعيد

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس.. وعيار 21 يسجل 5560 جنيهًا



شهدت أسواق الذهب في مصر اليوم الخميس حالة من الارتفاع النسبي في الأسعار، وذلك وفقًا لما رصده برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18

سجل سعر 4765 جنيهًا للجرام.

عيار 21

بلغ سعر 5560 جنيهًا للجرام، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 27 نوفمبر |فيديو



رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس، والتي شهدت تحركات محدودة في أسعار البيع والشراء.

أسعار صرف العملات الرئيسية

الدولار الأمريكي

الشراء: 47.64 جنيه

البيع: 47.77 جنيه

اليورو

الشراء: 55.12 جنيه

البيع: 55.28 جنيه

وزير الخارجية: مباحثاتنا الأخيرة مع أوروبا تناولت أوضاع غزة.. وزيارة لشمال سيناء غدًا



أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن المباحثات الأخيرة مع الجانب الأوروبي تناولت عددًا من الملفات المهمة، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

انقلاب خريفي في الطقس.. انخفاض حاد ليلاً وتحذيرات من أمطار مفاجئة



تشهد مختلف محافظات الجمهورية أجواء خريفية مستقرة بعد الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة، وفق ما أكدته الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية.

إنخفاض درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة أنخفضت، وأصبحت الأجواء خريفية معتادة لتلك الفترة من العام، حيث أن أغلب مصادرة الكتل الهوائية التي تثر على البلاد قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

أجواء خريفية معتدلة مستقرة

%70 من المساعدات الإنسانية لغزة من الجانب المصري

وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي، إن مصر قدمت نحو 70% من المساعدات الإنسانية التي وصلت للقطاع، لافتًا إلى أن معبر رفح يعمل على مدار الساعة من الجانب المصري لضمان استمرار تدفق الإغاثة.

وأضاف الوزير أنه سيقوم بزيارة غدًا، الجمعة، إلى شمال سيناء للاطلاع على الأوضاع ميدانيًا ونقل صورة حقيقية عمّا يجري في غزة، مؤكدًا استمرار الجهود المبذولة لدعم وقف إطلاق النار، وضرورة فتح جميع المعابر من الجانب الإسرائيلي لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية.

كما أعلن الاتفاق مع الجانب الأوروبي على دعم عقد مؤتمر لإعادة إعمار غزة وإعادة بناء البنية التحتية.

وفي ملف الهجرة، أوضح الوزير أن المباحثات شملت التعاون مع أوروبا لفتح مسارات للهجرة المنتظمة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مصر تتحمل أعباءً كبيرة جراء استضافة الأشقاء، وأنه من الضروري تقاسم هذه الأعباء وتخفيفها عبر شراكة فعّالة مع الاتحاد الأوروبي.

المفوّضة الأوروبية: دعوة لتسريع المساعدات لغزة وتعزيز التعاون مع مصر



أكدت المفوّضة الأوروبية أن هناك حاجة ملحّة لضخ المساعدات إلى قطاع غزة بشكل سريع، مشددة على ضرورة أن يكون هناك وصول كامل لهذه المساعدات.

دور مصر في الأزمة

أشادت خلال مؤتمر صحفي بدور مصر الكبير في إدارة أزمة قطاع غزة، مؤكدة أنها تبذل جهوداً كبيرة في التعامل مع الوضع واستضافة آلاف اللاجئين.

زيارة لمعبر رفح

قالت المفوّضة إنها ستقوم بزيارة لمعبر رفح للاطلاع على الأوضاع على الأرض بشكل مباشر.

وجددت تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لجهود وقف إطلاق النار في القطاع.

أزمة السودان

وصفت الأزمة الإنسانية في السودان بأنها الأسوأ في التاريخ الحديث.

مدبولي: برنامج التنمية المحلية يعزز مشاركة المواطنين ويرفع كفاءة الخدمات



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج التنمية المحلية يمثل أحد أهم البرامج الحكومية الداعمة لتحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة البنية الأساسية في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أنه نتاج سنوات من العمل المتواصل والتخطيط المتكامل.

البرنامج يترجم توجيهات القيادة السياسية

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن برنامج التنمية المحلية يأتي ترجمة مباشرة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم المحافظات، وتمكينها من تنفيذ مشروعات ذات أولوية للمواطنين، بما يحقق العدالة المكانية ويوسّع نطاق التنمية.

تمكين الإنسان في قلب أهداف البرنامج

وأضاف رئيس الوزراء أن البرنامج يستهدف في جوهره تمكين الإنسان المصري، عبر تحسين الخدمات اليومية، وتنفيذ مشروعات للبنية الأساسية، وتوفير فرص عمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة.

مدبولي: 8.3 مليون مواطن يستفيدون من جهود التنمية في الصعيد



أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نحو 8.3 مليون مواطن استفادوا من برنامج تمكين الإدارة المحلية، مؤكداً أن البرنامج يمثل نموذجاً ناجحاً في تعزيز التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

خفض معدلات البطالة

وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي إلى أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ساهم بشكل ملموس في خفض معدلات البطالة ورفع كفاءة الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.

برئاسة محمد أبو العينين.. مصر تستضيف أكبر منتدى اقتصادي لاتحاد برلمانات المتوسط



تستضيف القاهرة خلال يومي 28 و29 نوفمبر الجاري، فعاليات المنتدى الاقتصادي لاتحاد البرلمانات من أجل المتوسط في واحد من أهم اللقاءات الإقليمية التي تجمع 42 دولة من منطقة البحر المتوسط.

وتشرف مصر على رئاسة المؤتمر والجلسات التي تتنوع بين ملفات التعاون السياسي، الاقتصاد، الطاقة، البيئة، والثقافة، بهدف رسم ملامح مستقبل جديد للتعاون والشراكة بين دول المنطقة.

أجندة غنية ونقاشات مكثفة حول قضايا المنطقة

يشهد المنتدى، الذي يترأسه النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد البرلمانات من أجل المتوسط ووكيل مجلس النواب المصري، نقاشات موسعة حول أبرز القضايا التي واجهتها المنطقة خلال الأعوام الماضية، وفي مقدمتها:

الأزمة الفلسطينية وما تعرض له الشعب الفلسطيني من معاناة خلال العامين الأخيرين وصولًا إلى مؤتمر شرم الشيخ للسلام.

الهجرة غير الشرعية وما يرتبط بها من تحديات سياسية واجتماعية في دول جنوب المتوسط.

الأزمات المناخية والطاقة وسبل التعامل مع التحولات البيئية.

التعاون الثقافي والاقتصادي وتعزيز الشراكات بين ضفتي المتوسط.

مدبولي: توسع في التعاون مع الجزائر الفترة المقبلة .. واستثمارات ضخمة مرتقبة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حريصة على مواصلة تعزيز التعاون مع جمهورية الجزائر، والبناء على ما تم الاتفاق عليه بين البلدين خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون الثنائي، تنفيذًا للتوافقات التي جرى التوصل إليها.

سرعة لتفعيل الوثائق وبروتوكولات التعاون الموقعة

وأضاف مدبولي أنه تم الاتفاق مع الجانب الجزائري على العمل بجدية وسرعة لتفعيل الوثائق وبروتوكولات التعاون الموقعة، بما يدعم العلاقات المشتركة ويفتح آفاقًا أوسع للشراكة في مختلف المجالات.

وفي سياق آخر، أوضح رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية؛ للاطلاع على آخر تطورات عمل الشركات الأجنبية في قطاع البترول، وخطط زيادة الإنتاج والاستثمارات.