الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أمانة عند الله.. أمين الإفتاء: التعامل مع الميت يكون بأدب شديد وليس بحجة أنه لا يشعر
على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل
رئيس الأعلى للإعلام ووزير الإعلام الكويتي يبحثان سبل التعاون المشترك
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب
بسبب انتخابات النواب .. طلب عاجل من خالد أبو بكر للأجهزة الأمنية
برلمان

نقاشات مكثفة على طاولة أكبر منتدى اقتصادي لاتحاد برلمانات المتوسط برئاسة أبو العينين

ملك إسانيا وأبو العينين
ملك إسانيا وأبو العينين

يشهد المنتدي الاقتصادي لاتحاد البرلمانات من أجل المتوسط، والذي تستضيفه مدينة القاهرة يومي 28 و 29 نوفمبر الجاري، برئاسة النائب محمد أبو العينين،  رئيس اتحاد البرلمانات من أجل المتوسط – وكيل مجلس النواب المصري،  نقاشات مكثفة حول القضايا الكبري التي تشهدها المنطقة خلال السنوات الماضية، وكيفية التغلب عليها وصياغة حلول ورؤي جديدة، ويأتي على رأس تلك القضايا الأزمة الفلسطينية وما شهده العالم من معاناة الشعب الفلسطيني خلال العامين الماضيين نهاية إلي مؤتمر شرم الشيخ للسلام، الذي حضره 30 من قيادات دول العالم، وكذلك التأثير السياسي والتحولات التي تشهدها دول جنوب المتوسط على الهجرة غير الشرعية، وأزمات المناخ والطاقة والتعاون البيئي والثقافي والتفاوتات الاقتصادية التي تعيشها المنطقة.

وخلال يومي المنتدي الاقتصادي تعقد عدد من الجلسات للجان اتحاد برلمان المتوسط، بينها اجتماع لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والتعليم، ولجنة حقوق المرأة في الدول الأورومتوسطية، ولجنة الطاقة والبيئة والمياه، حيث تشهد الاجتماعات نقاشات وصياغة توصيات تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط، والتركيز على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتعليمية ومعالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالطاقة والبيئة وإدارة المياه وذلك بهدف دعم التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي بين دول المتوسط.

كما يشهد المنتدي الاقتصادي لاتحاد البرلمانات من أجل المتوسط إنطلاق أول مؤتمر دولي للشباب بمشاركة شباب من كل الدول المشاركة، وكذلك أحياء إعلان برشلونة في ذكراها الثلاثون، هذه المبادرة الفريدة والطموحة التي وضعت الأسس لشراكة إقليمية في التعاون الأورومتوسطي، والبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية وتطوير أطر التعاون الإقليمي بين دول المتوسط بما يتناسب مع الأحداث التي تعيشها المنطقة والعالم حاليًا.

ةتستضيف القاهرة  خلال يومي 28 و 29 من نوفمبر الجاري، والذي يعد أكبر تجمع اقتصادي لاتحاد برلمانات المتوسط الذي يضم 42 دولة بالبحر المتوسط، وتتولي مصر رئاسة المؤتمر والجلسات التي تتنوع ما بين التعاون السياسي والاقتصادي والطاقة والبيئة والثقافة، لصياغة مستقبل جديد للتعاون والشراكة في كافة المجالات بين دول البحر المتوسط.

النائب محمد أبو العينين محمد أبو العينين أبو العينين لاتحاد البرلمانات من أجل المتوسط مجلس النواب

