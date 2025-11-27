وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية في مصر

تباينت أسعار العملات الأجنبية في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، إذ سجل الدولار ارتفاعا بقيمة 27 قرشا، وكذلك العملات الأوروبية عدا الفرنك السويسري شهد تراجعا وزادت أيضا العملات الآسيوية.

ويستعرض موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس 27-11-2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر يوم الخميس 27-11-2025:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يوم الخميس 27-11-2025:

سعر الشراء: 47.67 جنيه.

سعر البيع: 47.77 جنيه.

سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري يوم الخميس 27-11-2025:

سعر الشراء: 30.82 جنيه.

سعر البيع: 31.10 جنيه.

سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري يوم الخميس 27-11-2025:

سعر الشراء: 33.79 جنيه.

سعر البيع: 33.97 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر يوم الخميس 27-11-2025:

سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري يوم الخميس 27-11-2025:

سعر الشراء: 55.12 جنيه.

سعر البيع: 55.38 جنيهًا.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري يوم الخميس 27-11-2025:

سعر الشراء: 62.56 جنيه.

سعر البيع: 63.05 جنيه.

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري يوم الخميس 27-11-2025:

سعر الشراء: 58.99 جنيه.

سعر البيع: 59.39 جنيه.

سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري يوم الخميس 27-11-2025:

سعر الشراء: 7.38 جنيه.

سعر البيع: 7.41 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري يوم الخميس 27-11-2025:

سعر الشراء: 4.99 جنيه.

سعر البيع: 5.02 جنيه.

سعر كرون نرويجي أمام الجنيه المصري يوم الخميس 27-11-2025:

سعر الشراء: 4.65 جنيه.

سعر البيع: 4.68 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر يوم الخميس 27-11-2025:

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري يوم الخميس 27-11-2025:

سعر الشراء: 6.72 جنيه.

سعر البيع: 6.74 جنيه.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري يوم الخميس 27-11-2025:

سعر الشراء: 30.44 جنيه.

سعر البيع: 30.68 جنيه.