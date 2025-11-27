قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد| أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مترو الإسكندرية
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية في مصر
ميلانيا ترامب تستقبل شجرة عيد الميلاد بحذاء فاخر من مانولو بلانيك بسعر 4000 دولار
ترامب: إطلاق النار على جنود الحرس الوطني إرهاب
أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر
البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي يوم الخميس
الجيش الأوكراني يطلق صواريخ ومسيرات داخل العمق الروسي
الإعلاميين: لم نرصد أي خروقات للمكلفين بتغطية انتخابات مجلس النواب
حريق وإصابة عمال.. طائرة مسيرة تستهدف حقل غاز في العراق
أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها
اقتصاد

وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية في مصر

علياء فوزى

تباينت أسعار العملات الأجنبية في مصر علي مدار  تعاملات الأسبوع الجاري، إذ سجل الدولار ارتفاعا بقيمة 27 قرشا، وكذلك العملات الأوروبية عدا الفرنك السويسري شهد تراجعا وزادت أيضا العملات الآسيوية. 

ويستعرض موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس 27-11-2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر  يوم الخميس 27-11-2025:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يوم الخميس 27-11-2025:

سعر الشراء: 47.67 جنيه.

سعر البيع: 47.77 جنيه.

سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري يوم الخميس 27-11-2025:

سعر الشراء: 30.82 جنيه.

سعر البيع: 31.10 جنيه.

سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري  يوم الخميس 27-11-2025:

سعر الشراء: 33.79 جنيه.

سعر البيع: 33.97 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر يوم الخميس  27-11-2025:

سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري يوم الخميس 27-11-2025:

سعر الشراء: 55.12 جنيه.

سعر البيع: 55.38 جنيهًا.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري يوم الخميس 27-11-2025:

سعر الشراء: 62.56 جنيه.

سعر البيع: 63.05 جنيه. 

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري   يوم الخميس 27-11-2025:

سعر الشراء: 58.99 جنيه.

سعر البيع: 59.39 جنيه.

سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري   يوم الخميس 27-11-2025:

سعر الشراء: 7.38 جنيه.

سعر البيع: 7.41 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري يوم الخميس 27-11-2025:

سعر الشراء: 4.99 جنيه.

سعر البيع: 5.02 جنيه. 

سعر كرون نرويجي أمام  الجنيه المصري   يوم الخميس 27-11-2025:

سعر الشراء: 4.65 جنيه.

سعر البيع: 4.68 جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر يوم الخميس 27-11-2025:

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري  يوم الخميس 27-11-2025:

سعر الشراء: 6.72 جنيه.

سعر البيع: 6.74 جنيه.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري  يوم الخميس 27-11-2025:

سعر الشراء: 30.44 جنيه.

سعر البيع: 30.68 جنيه. 

