القانون يحذر المخالفين| عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث.. وكيفية تنفيذها
تراجع سعر الدولار في ختام تعاملات الأربعاء
مروج شائعات..نقيب المهن التمثيلية يطالب بحفظ سمعة نجلته من الصيرفي
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الزمالك يعلن استعداده لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
اقتصاد

تراجع سعر الدولار في ختام تعاملات الأربعاء

علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم، الأربعاء 26 نوفمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.
 

سعر الدولار في مصر
تباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنكي تنمية الصادرات، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، ليسجل 47.80 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة لنحو 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنكي الشركة المصرفية الدولي، وقناة السويس نحو 47.68 جنيه للشراء و47.78 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك “نكست، العربي الأفريقي، مصر، المصرف العربي، الإسكندرية الأهلى المصري،  المصري الخليجي، قطر الوطني، الأهلي المتحد، العقاري المصري العربي، إتش إس بي سي HSBC” لنحو 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع. 

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك “كريدي أجريكول، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، الأهلي الكويتي، فيصل الإسلامي، التنمية الصناعية، أبوظبي الأول” لنحو 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع. 

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنكي الكويت الوطني، البركة نحو 47.64 جنيه للشراء و47.64  جنيه للبيع. 

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك التعمير والإسكان، أبوظبي التجاري، ميد بنك لنحو 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع. 

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك  الإمارات دبي الوطني  لنحو 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع. 

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنك المركزي نحو 47.64 جنيه للشراء و47.78 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأربعاء
47.80 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الأربعاء 
47.61 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار في الأربعاء  

 47.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي سعر الدولار سعر الدولار اليوم الدولار متوسط سعر الدولار

