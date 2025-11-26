قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع سعر الدولار في ختام تعاملات الأربعاء
مروج شائعات..نقيب المهن التمثيلية يطالب بحفظ سمعة نجلته من الصيرفي
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الزمالك يعلن استعداده لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
أزمة جديدة في الزمالك.. مهاجم يهدد بفسخ عقده
اقتصاد

تعرف على سعر الدولار في البنوك اليوم 26-11-2026

دولار
دولار
ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر صرف الدولار الآن في البنوك ضمن نشرته الخدمية.


سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.88 جنيه للشراء و47.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن 
سعر الدولار في بنك نكست 47.80 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 47.78 جنيه للشراء و47.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 47.78 جنيه للشراء و47.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 
سعر الدولار في البنك الاهلي المتحد  47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع.

البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي 47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف الخليجي  47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل  47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في بنك القاهرة  47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء
سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي  47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني  47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك التجاري الدولي  47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي التجاري  47.76 جنيه للشراء و47.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك  اتش اس بي سي  47.76 جنيه للشراء و47.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في التعمير والاسكان 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك  47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار كريدي أجريكول  47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة  47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات  47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبوظبي الأول  47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية  47.72 جنيه للشراء و47.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع.

