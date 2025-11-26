قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
أزمة جديدة في الزمالك.. مهاجم يهدد بفسخ عقده
مدبولي: : ملتزمون بتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع الشركات الجزائرية العاملة في مصر
وزير الاستثمار: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع الجزائر إلى 5 مليارات دولار
رئيس الوزراء الجزائري: شراكة واعدة مع مصر لتعظيم التعاون وزيادة الاستثمارات بين البلدين
ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 69785 شهيدا و170965 مصابا
وزير الخارجية في بيروت لبحث مستجدات الأوضاع وسبل دعم لبنان خلال المرحلة الراهنة
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025

سعر الدولار اليوم.. شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، ارتفاعًا طفيفًا حسب آخر تحديثات البنوك الحكومية والخاصة بمصر.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 47.69 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
47.75 جنيه للشراء.
47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
47.78 جنيه للشراء.
47.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
47.75 جنيه للشراء.
47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"
47.78 جنيه للشراء.
47.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي
47.71 جنيه للشراء
47.81 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة
47.75 جنيه للشراء.
47.85 جنيه للبيع.

