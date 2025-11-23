قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية مستهل الأحد

علياء فوزى

تباينت أسعار العملات الأجنبية في مصر علي مدار  تعاملات الأسبوع الماضي، إذ سجل الدولار ارتفاعا بقيمة 30 قرشا، فيما استقرت العملات الأوروبية وتراجعت العملات الآسيوية. 

ويستعرض موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات اليوم الأحد 23-11-2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر  يوم الأحد 23-11-2025:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يوم الاحد 23-11-2025:

سعر الشراء: 47.40 جنيه.

سعر البيع: 47.50 جنيه.

سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري يوم الاحد 23-11-2025:

سعر الشراء: 30.67 جنيه.

سعر البيع: 30.88 جنيه.

سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري يوم الأحد 23-11-2025:

سعر الشراء: 33.68 جنيه.

سعر البيع: 33.82 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر يوم الأحد  23-11-2025:

سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري  يوم الأحد 23-11-2025:

سعر الشراء: 54.54 جنيه.

سعر البيع: 54.85 جنيهًا.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري  يوم الأحد 23-11-2025:

سعر الشراء: 61.80 جنيه.

سعر البيع: 62.33 جنيه. 

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري  يوم الأحد 23-11-2025:

سعر الشراء: 58.69 جنيه.

سعر البيع: 58.99 جنيه.

سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري  يوم الأحد 23-11-2025:

سعر الشراء: 7.30 جنيه.

سعر البيع: 7.33 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري  يوم الأحد 23-11-2025:

سعر الشراء: 4.95 جنيه.

سعر البيع: 4.99 جنيه. 

سعر كرون نرويجي أمام  الجنيه المصري  يوم الأحد 23-11-2025:

سعر الشراء: 4.67 جنيه.

سعر البيع: 4.64 جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر يوم الأحد 23-11-2025:

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري يوم الأحد 23-11-2025:

سعر الشراء: 6.65 جنيه.

سعر البيع: 6.67 جنيه.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري يوم الأحد 23-11-2025:

سعر الشراء: 30.03 جنيه.

سعر البيع: 30.27 جنيه. 

أسعار العملات الأجنبية متوسط أسعار العملات الأجنبية سعر صرف الدولار العملة الأوروبية الجنيه الإسترليني

