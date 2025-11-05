قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلام إسرائيلي: ترامب اقترح استسلام عناصر حماس الموجودين في الأنفاق وتسليم أسلحتهم مقابل عفو إسرائيلي مشروط
سعيد الزغبي: فوز ممداني نقطة تحول في أمريكا وصدام محتمل مع ترامب
زهران ممداني.. عمدة نيويورك المسلم الملتحي .. عاش في القاهرة ويعاني "فوبيا الأماكن المغلقة"
مديرية الإسكان ببني سويف تنفي صحة إعلانات وهمية لتخصيص وحدات سكنية
محمد أبو العينين.. من دعم المعلم إلى تشريعات المستقبل تحت قبة البرلمان.. فيديو
أحلام تهنئ آمال ماهر على زواجها: مبروك حبيبتي بالرفاء والبنين
مياه الأقصر تعقد اجتماع اللجنة الاستثمارية لتحقيق أهداف الشركة
آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026.. تعرف على الشروط الكاملة
وزير الخارجية يعرب عن تطلع مصر لتبادل الخبرات مع الجزائر
الرئيس السيسي ونظيره الجنوب إفريقي يبحثان تثبيت وقف إطلاق النار والمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
سموحة يهنئ رجال اليد بعد الفوز على الزمالك والصعود للنهائي
اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات الأربعاء

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

شهد سعر صرف الدولار ارتفاعا علي مدار تعاملات الاسبوع الجاري.

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الأربعاء 5 نوفمبر  2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(مصرف أبو ظبي الإسلامي، تنمية الصادرات)

 نحو:

 47.55 جنيه للشراء.

 47.65 جنيه للبيع.

ارتفعسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (قناة السويس،  الأهلي المتحد،  المصرف المتحد) لنحو:

 47.37 جنيه للشراء.

 47.47 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي لنحو:

 47.37 جنيه للشراء.

 47.41 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (نكست، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي،  الشركة المصرفية العربية، القاهرة، العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني ) ليسجل:

 47.36 جنيه للشراء.

 47.46 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، العقاري المصري العربي،  فيصل الإسلامي، ميد بنك،  الإسكندرية،  البركة، أبو ظبي التجاري،التنمية الصناعية، أبو ظبي الأول)  ليسجل:

 47.35 جنيه للشراء.

47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك كريدي أجريكول نحو:   

47.34 جنيه للشراء.

 47.44 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الكويت الوطني نحو:   

47.33 جنيه للشراء.

 47.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي اليوم 

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي لنحو:

  47.34 جنيه للشراء.

 47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم 

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر لنحو:

 47.19 جنيه للشراء.

 47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي نحو:

 47.36 جنيه للشراء.

 47.46 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأربعاء

47.55 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأربعاء 

47.41 جنيه للبيع.

متوسط سعر بيع اليوم الأربعاء 

47.42 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم الجنيه المصري

