سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات الأربعاء

شهد سعر صرف الدولار ارتفاعا علي مدار تعاملات الاسبوع الجاري.

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(مصرف أبو ظبي الإسلامي، تنمية الصادرات)

نحو:

47.55 جنيه للشراء.

47.65 جنيه للبيع.

ارتفعسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (قناة السويس، الأهلي المتحد، المصرف المتحد) لنحو:

47.37 جنيه للشراء.

47.47 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي لنحو:

47.37 جنيه للشراء.

47.41 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (نكست، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي، الشركة المصرفية العربية، القاهرة، العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني ) ليسجل:

47.36 جنيه للشراء.

47.46 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، العقاري المصري العربي، فيصل الإسلامي، ميد بنك، الإسكندرية، البركة، أبو ظبي التجاري،التنمية الصناعية، أبو ظبي الأول) ليسجل:

47.35 جنيه للشراء.

47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك كريدي أجريكول نحو:

47.34 جنيه للشراء.

47.44 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الكويت الوطني نحو:

47.33 جنيه للشراء.

47.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي اليوم

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي لنحو:

47.34 جنيه للشراء.

47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر لنحو:

47.19 جنيه للشراء.

47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي نحو:

47.36 جنيه للشراء.

47.46 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأربعاء

47.55 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأربعاء

47.41 جنيه للبيع.

متوسط سعر بيع اليوم الأربعاء

47.42 جنيه للبيع.