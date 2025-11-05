سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

يقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء ، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الاهلي الكويتي 47.35 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار أمام الجنيه في التنمية الصناعية 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاربعاء في بنك الشركة المصرفية 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الأول 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في كريدي أجريكول 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.