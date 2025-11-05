استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 في البنوك المصرية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار الآن .. شهدت أسعار الدولار في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، وسط ترقب من المواطنين والمستثمرين لحركة العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية، إذ سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.46 جنيهًا للبيع و47.36 جنيهًا للشراء وفقًا لآخر تحديث رسمي.

هذا الاستقرار مؤشر على استمرار ثقة السوق المحلي في أداء الجنيه المصري رغم التقلبات الاقتصادية العالمية، إذ ينعكس سعر الدولار بصورة مباشرة على أسعار السلع المستوردة وكلفة الإنتاج المحلي، ما يجعل متابعة تحركاته اليومية من أبرز اهتمامات فئة كبيرة من المواطنين.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

واصل البنك المركزي المصري الحفاظ على استقرار سعر الدولار في التعاملات الرسمية، إذ سجل نحو 47.45 جنيهًا للبيع و47.35 جنيهًا للشراء.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار هذا الثبات في سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه يعكس نجاح السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي، خاصة مع تحسن مؤشرات التدفقات الدولارية من تحويلات المصريين بالخارج وعائدات قناة السويس وقطاع السياحة.

سعر الدولار في بنك مصر الآن

حافظ بنك مصر على سعر الدولار دون أي تغيّر منذ بداية الأسبوع، حيث بلغ 47.46 جنيهًا للبيع و47.36 جنيهًا للشراء، وهو ما يتطابق مع أسعار البنك الأهلي المصري تقريبًا.
ويأتي هذا الاتساق في الأسعار بين أكبر بنكين حكوميين في البلاد كإشارة واضحة على توحيد السياسة التسعيرية للدولار بين البنوك الكبرى، بما يمنع التذبذب ويحقق الاستقرار النقدي.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس، فقد سجل الدولار اليوم نحو 47.47 جنيهًا للبيع و47.37 جنيهًا للشراء، وهو من أعلى الأسعار المسجلة خلال اليوم مقارنة ببعض البنوك الأخرى.
ويُلاحظ أن الفارق الطفيف بين أسعار البيع والشراء في البنوك المختلفة يعكس توازن العرض والطلب على الدولار في السوق المصرفي، دون الحاجة لأي تدخلات خارجية.

أسعار الدولار في بنك البركة وبنك فيصل

استقرت أسعار الدولار داخل بنك البركة عند 47.45 جنيهًا للبيع و47.35 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعره في بنك فيصل الإسلامي نحو 47.45 جنيهًا للبيع و47.35 جنيهًا للشراء أيضًا.
وتشير هذه البيانات إلى أن الأسعار في البنوك الإسلامية تسير على نفس النهج المستقر، في ظل استقرار السياسات النقدية المحلية وثبات حجم الطلب التجاري على العملة الأجنبية خلال الأسبوع الأول من نوفمبر.

سعر الدولار في بنك القاهرة وبنك نكست

وفي بنك القاهرة، سجل الدولار اليوم نحو 47.46 جنيهًا للبيع و47.36 جنيهًا للشراء، وهي نفس الأسعار المسجلة في بنك نكست الذي بلغ فيه السعر 47.46 جنيهًا للبيع و47.36 جنيهًا للشراء.
ويؤكد هذا التماثل أن البنوك المصرية تعتمد آلية موحدة لتسعير الدولار، ما يعزز من شفافية السوق ويحد من فروق الأسعار بين البنوك.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 47.45 جنيهًا للبيع و47.35 جنيهًا للشراء، ليواصل هو الآخر الاتجاه الثابت الذي يميز تعاملات اليوم في مختلف البنوك.

يأتي هذا في ظل استمرار حالة الترقب العالمي لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والتي تنعكس بصورة مباشرة على حركة الدولار في الأسواق العالمية.

ماذا يعني استقرار الدولار اليوم؟

يؤكد محللون اقتصاديون أن ثبات سعر الدولار في البنوك المصرية يعكس حالة من التوازن في السوق المحلي بين العرض والطلب، خصوصًا مع زيادة المعروض من العملات الأجنبية نتيجة تحسن الصادرات وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي.
كما أن هذا الاستقرار يمنح القطاع التجاري والمستوردين رؤية واضحة في تسعير السلع خلال الفترة المقبلة، ويقلل من احتمالات ارتفاع الأسعار المفاجئة في الأسواق.
ويشير خبراء إلى أن استمرار هذا الاتجاه حتى نهاية نوفمبر قد يساهم في دعم خطة الدولة لتحقيق استقرار نقدي طويل الأمد، خاصة مع استمرار البنك المركزي في تطبيق سياسة سعر الصرف المرن بشكل متوازن.

سعر الدولار اليومي

يتابع المواطنون المصريون سعر الدولار بشكل يومي لما له من تأثير مباشر على أسعار السلع الغذائية والإلكترونية والسيارات وغيرها من المنتجات المستوردة.
ويعتبر استقرار الدولار اليوم مؤشرًا إيجابيًا يمنح الثقة للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء، في ظل تحديات الاقتصاد العالمي المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة وأسعار الفائدة العالمية.

ويؤكد مراقبون أن استقرار سعر الدولار في معظم البنوك المصرية يعد إشارة إيجابية على متانة الاقتصاد المحلي واستمرار فاعلية الإجراءات الحكومية في ضبط السوق النقدي.

كما يعزز هذا الثبات من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في استقرار سعر العملة المصرية، وهو ما ينعكس إيجابًا على معدلات التضخم واستقرار الأسواق خلال الربع الأخير من العام الجاري.

