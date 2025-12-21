مريض نفسي.. القبض على المتهم بقتل والدته في الزيتون

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بقتل والدته في منطقة الزيتون.

مريض نفسي يقتل والدته في الزيتون

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها في الزيتون.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وتبين العثور على جثة سيدة على رقبتها جروح ظاهرية وتم نقل الجثمان إلى المشرحة.

وتبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليها.

وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وتبين أنه يعاني من مرض نفسي وتحرر المحضر اللازم.