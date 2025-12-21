حبس صاحب ورشة لحيازته 650 ألف قطعة ألعاب نــ.ـارية

قررت جهات التحقيق المختصة حبس عامل لاتهامه بحيازة 650 ألف قطعة ألعاب نارية وإدارة ورشة غير مرخصة.

وزارة الداخلية

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (650 ألف قطعة ألعاب نارية - الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.