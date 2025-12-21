قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مباحثات مصرية صومالية حول سبل تعزيز الشراكة ودعم الأمن والاستقرار
وزير الخارجية يناقش مع نظيره الرواندى توسيع التعاون في كل المجالات
عمرو الدردير يشعل الجدل: ناصر منسي أفضل من هالاند
«الصحة»: فحص أكثر من 8 ملايين طالب ضمن مُبادرة الكشف المُبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزّم»
وزير الخارجية يعقد اجتماعاً ثلاثيا حول ليبيا مع نظيريه الجزائري والتونسي
مراعاة أعياد المسيحيين… محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول
محمد صبحي يرفض عروضًا بمليون دولار في موسم الرياض: «الفن لا يُقدّم بدون رسالة واضحة»
اركب جيب شيروكي أوتوماتيك بـ 550 ألف جنيه
وزير الخارجية: ملتزمون بدعم الأمن والاستقرار في الصومال
وزير الخارجية يلتقي نظيره المالاوي
وزير الخارجية يؤكد رفض مصر أي تدخلات خارجية في ليبيا أو فرض حلول عليها
ضبط 18 تاجر سجائر جملة وقطاعي في حملة تموينية مكبرة بالغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لاتهامهما في فيديوهات مخلة.. البلوجر هدير عبد الرازق وأوتاكا يواجهان هذه العقوبة

البلوجر هدير عبد الرازق وأوتاكا
البلوجر هدير عبد الرازق وأوتاكا
معتز الخصوصي

حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة جلسة 22 ديسمبر محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق ، والتيك توكر المعروف بـ "أوتاكا"، بعد أن وجهت لهما النيابة العامة اتهامات صادمة، مؤكدة أنهما نشرا مقاطع مرئية خادشة للحياء عبر الإنترنت، تحمل إيحاءات مباشرة وتهدف إلى الإغراء والإساءة للحياء العام.

وقال المحامي هاني سامح، أن المحكمة حددت جلسة 22 ديسمبر لمحاكمة موكلته وأوتاكا في فيديوهات خادشة للحياء.

البلوجر هدير عبد الرازق وأوتاكا في المحكمة الاقتصادية

وكشفت التحقيقات أن المتهمين بثا محتوى مُخلاً عبر الشبكة المعلوماتية، على نحو يتيح للكافة مشاهدته، في تجاوز واضح للقيم والمبادئ الأسرية، ما دفع النيابة لتوجيه الاتهام إليهما بشكل قاطع، وإحالتهما للمحاكمة بتهمة التعدي الصريح على الآداب العامة.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، قررت تأييد حبس البلوجر هدير عبدالرازق على حكم حبسها سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.

وأصدرت المحكمة الاقتصادية، حكمها بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء .

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة نشرت فيديوهات خادشة للحياء العام، حيث إنها قامت ببث عبر حساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام.

كما أنها ارتكبت علانية فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيحاءتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية.

وكانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور.

وكشف مجري التحريات في أمر الإحالة، أن مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر هدير عبدالرازق تتضمن محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وتظهر بها مفاتن جسدها.

أوتاكا البلوجر هدير عبد الرازق المحكمة الاقتصادية النيابة العامة فيديوهات خادشة للحياء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

أمطار

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

كبدة البرنس

من خلاف عائلي إلى قضية رأي عام| تفاصيل إشعال شقيق ناصر البرنس النار في نفسه.. أصدقاء وشهود يكشفون

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025

ترشيحاتنا

الفريق أول عبد الفتاح البرهان

خطوط مصرية حمراء تتعلق بوحدة السودان وسلامة أراضيه .. وخبير يؤكد: زيارة البرهان للقاهرة رسالة طمأنة لشعبه

كبدة البرنس

من خلافات أسرية إلى تحقيقات النيابة وضجة السوشيال ميديا.. التفاصيل الكاملة لواقعة إشعال شقيق ناصر البرنس النار في نفسه أمام مطعمه بالشيخ زايد

سد النهضة

أزمة سد النهضة تتفاقم| تحذيرات قانونية من تداعيات تهدّد الأمن المائي.. خبير دولي: تعنت إثيوبيا يدفع مصر لثلاث سيناريوهات

بالصور

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاكاو

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو
طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو
طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل
طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل
طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

قصير بشراشيب.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد