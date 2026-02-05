قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة
ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في ظل ترقب سياسات الفائدة عالميًا
دعاء اليوم 17 من شعبان لتيسير الزواج.. اغتنمه وردده الآن
وزير خارجية فرنسا: مكافحة تنظيم داعش يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا
تعزيز الاقتصاد والابتكار العربي.. الجزائر تتعهد بدور قيادي في التنمية المشتركة
أميرة قمر تنقل تفاصيل انطلاق اجتماع الدورة الـ 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
عبد السلام الجبلي: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ 11.5 مليار دولار طفرة نوعية وشهادة ثقة دولية
لجمع نخبة الخريجين حول العالم.. «طب الزقازيق» تبحث عن عقولها المتميزة داخل مصر وخارجها |تفاصيل
رسميا.. الزمالك يواجه كايزر تشيفز 14 فبراير بـ الكونفدرالية
بسبب خلافات مع زوجة والده.. شاب ينهي حياته في المنيا
حاول بيع صفحاتها.. 21 فبراير محاكمة المدير السابق لحسابات شيرين عبد الوهاب
وزير التعليم العالي يلتقي ممثلي منظمة اليونسكو لبحث تعزيز التعاون الرقمي التعليمي بالقارة الإفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تجارة عين شمس تعلن نتائج الفصل الدراسي الأول بنسب نجاح قياسية تصل إلى 90%

طلاب جامعات
طلاب جامعات
حسام الفقي

أعلن الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، عن بدء ماراثون إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 4 فبراير 2026، حيث اعتمدت الكلية جدولاً زمنياً منظماً يشمل كافة الشعب والبرامج الدراسية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، بالإضافة إلى برامج الساعات المعتمدة والبرامج الجديدة، لضمان إتاحة النتائج لآلاف الطلاب بشكل تدريجي ومنظم يمنع التكدس الرقمي على المنصة الإلكترونية للجامعة.

وكشف الدكتور فريد الجارحي في تصريحات صحفية أن المؤشرات الأولية لنتائج هذا العام جاءت مبشرة للغاية وتعكس التزام الطلاب والارتقاء بالمستوى الأكاديمي، حيث تراوحت نسب النجاح العامة ما بين 85% إلى 90% في مختلف الأقسام، مؤكداً أن الكلية نجحت بامتياز في إدارة واحدة من أكبر العمليات الامتحانية بالجامعات المصرية، والتي ضمت قرابة 60 ألف طالب وطالبة، بمتوسط حضور يومي وصل إلى 20 ألف طالب موزعين على ثلاث فترات امتحانية، دون تسجيل أي معوقات تذكر أو مشكلات أمنية أو صحية.

وشدد عميد الكلية على أن خروج هذه النتائج للنور جاء ثمرة لسلسلة من الاجتماعات المكثفة والمتابعة الشخصية الدقيقة منه لكافة أعمال الكنترولات خطوة بخطوة، لضمان تطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة، واصفاً الكنترولات بأنها الضمير المهني للكلية والقلب النابض لضمان نزاهة التقييم، مع توجيهات صارمة بضرورة المراجعة والتدقيق لتقليص هامش الخطأ إلى أدنى معدلاته الممكنة، بما يضمن حق كل طالب في الحصول على تقييم عادل ودقيق يعبر عن مجهوده الحقيقي، ويعزز في الوقت ذاته مصداقية مخرجات الكلية أمام سوق العمل والمجتمع.

وأوضح الدكتور فريد الجارحي أن الكلية نجحت في خلق بيئة امتحانية نموذجية من خلال حزمة من الإجراءات اللوجستية والطبية والأمنية المتكاملة، وتجهيز لجان متخصصة مريحة لـ 400 طالب من ذوي الهمم تضمن تكافؤ الفرص، وتوفير عيادات طبية مجهزة وفرق دفاع مدني مدربة، حيث ساهمت هذه الترتيبات المنفذة بدقة في توفير مناخ من الهدوء والاستقرار النفسي مكن الطلاب من الأداء بتركيز عالٍ انعكس بوضوح على معدلات النجاح المرتفعة، وهو ما حرص سيادته على متابعة كفاءة تنفيذه ميدانياً وبشكل دوري طوال فترة الامتحانات.

واختتم العميد تصريحاته بتهنئة أبنائه الطلاب على تفوقهم، مشيراً، متمنياً للجميع دوام الرقي والتوفيق في مسيرتهم العلمية تحت مظلة جامعة عين شمس العريقة.

كلية التجارة بجامعة عين شمس جامعة عين شمس نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

«الليلة الكبيرة» يحافظ على سحره بعد 60 عاما ويبهر الجمهور من جديد

عزت العلايلي

يمتلك 6 أفلام من أفضل 100 بتاريخ السينما.. أبرز أعمال عزت العلايلي

أحد المصابين الفلسطينيين

مصاب فلسطيني: دبابة إسرائيلية ضربتني وكنت نائم ولا توجد خدمات طبية بغزة

بالصور

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

صحاب الأرض
صحاب الأرض
صحاب الأرض

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد