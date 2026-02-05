تجارة عين شمس تعلن نتائج الفصل الدراسي الأول بنسب نجاح قياسية تصل إلى 90%

أعلن الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، عن بدء ماراثون إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 4 فبراير 2026، حيث اعتمدت الكلية جدولاً زمنياً منظماً يشمل كافة الشعب والبرامج الدراسية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، بالإضافة إلى برامج الساعات المعتمدة والبرامج الجديدة، لضمان إتاحة النتائج لآلاف الطلاب بشكل تدريجي ومنظم يمنع التكدس الرقمي على المنصة الإلكترونية للجامعة.

وكشف الدكتور فريد الجارحي في تصريحات صحفية أن المؤشرات الأولية لنتائج هذا العام جاءت مبشرة للغاية وتعكس التزام الطلاب والارتقاء بالمستوى الأكاديمي، حيث تراوحت نسب النجاح العامة ما بين 85% إلى 90% في مختلف الأقسام، مؤكداً أن الكلية نجحت بامتياز في إدارة واحدة من أكبر العمليات الامتحانية بالجامعات المصرية، والتي ضمت قرابة 60 ألف طالب وطالبة، بمتوسط حضور يومي وصل إلى 20 ألف طالب موزعين على ثلاث فترات امتحانية، دون تسجيل أي معوقات تذكر أو مشكلات أمنية أو صحية.

وشدد عميد الكلية على أن خروج هذه النتائج للنور جاء ثمرة لسلسلة من الاجتماعات المكثفة والمتابعة الشخصية الدقيقة منه لكافة أعمال الكنترولات خطوة بخطوة، لضمان تطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة، واصفاً الكنترولات بأنها الضمير المهني للكلية والقلب النابض لضمان نزاهة التقييم، مع توجيهات صارمة بضرورة المراجعة والتدقيق لتقليص هامش الخطأ إلى أدنى معدلاته الممكنة، بما يضمن حق كل طالب في الحصول على تقييم عادل ودقيق يعبر عن مجهوده الحقيقي، ويعزز في الوقت ذاته مصداقية مخرجات الكلية أمام سوق العمل والمجتمع.

وأوضح الدكتور فريد الجارحي أن الكلية نجحت في خلق بيئة امتحانية نموذجية من خلال حزمة من الإجراءات اللوجستية والطبية والأمنية المتكاملة، وتجهيز لجان متخصصة مريحة لـ 400 طالب من ذوي الهمم تضمن تكافؤ الفرص، وتوفير عيادات طبية مجهزة وفرق دفاع مدني مدربة، حيث ساهمت هذه الترتيبات المنفذة بدقة في توفير مناخ من الهدوء والاستقرار النفسي مكن الطلاب من الأداء بتركيز عالٍ انعكس بوضوح على معدلات النجاح المرتفعة، وهو ما حرص سيادته على متابعة كفاءة تنفيذه ميدانياً وبشكل دوري طوال فترة الامتحانات.

واختتم العميد تصريحاته بتهنئة أبنائه الطلاب على تفوقهم، مشيراً، متمنياً للجميع دوام الرقي والتوفيق في مسيرتهم العلمية تحت مظلة جامعة عين شمس العريقة.