بسبب هاتف محمول.. عامل يشعل النار فى سيارة سيدة بحدائق القبة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإضرام النيران عمداً فى إحدى السيارات ملك آخر بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة ولاذ بالفرار.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16/ الجارى تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة بنشوب حريق بسيارة ملك أحد الأشخاص حال توقفها أمام العقار محل سكنه بدائرة القسم نتج عن ذلك بعض التلفيات بها ، وبسؤاله أفاد بأن السيارة تستخدمها زوجته ، ولم يتهما أحد بإحداث الحريق.

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الثالث) وبحوزته دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ، وبمواجهته أقر بقيامه بإضرام النيران بالسيارة المشار إليها ، لوجود خلافات بينه وبين أحد أقارب زوجة المُبلغ بسبب إستيلاء الأخير على هاتفه المحمول ولجوء المتهم لزوجة المُبلغ لإستعادة الهاتف المحمول أكثر من مرة دون جدوى .

أمكن ضبط نجل شقيقة زوجة المبلغ (طالب – مقيم بدائرة القسم) وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.