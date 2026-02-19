خبير: تمسك إسرائيل بالنقاط الخمس يعرقل تثبيت الاستقرار جنوب لبنان

قال العميد الركن فواز عرب، رئيس مركز الفيحاء للدراسات الاستراتيجية، إن تمسك إسرائيل بالنقاط الخمس في جنوب لبنان؛ يعكس سعيًا لفرض وقائع ميدانية جديدة، ما يعرقل استكمال تنفيذ تفاهمات وقف إطلاق النار، ويُبقي التوتر قائمًا في المنطقة الحدودية.

وأشار، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، إلى الزيارة التي أجراها الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى لبنان في 15 فبراير، حيث التقى الرؤساء الثلاثة، وأكد دعم بلاده لاستقرار لبنان، ومساندتها للجيش اللبناني، إلى جانب المشاركة في مؤتمر دعم الجيش المزمع عقده في باريس في 5 مارس.

وأوضح عرب، أن الرئيس الألماني شدد على ضرورة التزام لبنان وإسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل الانسحاب من الجنوب، إضافة إلى استمرار دعم مهمة قوات حفظ السلام الدولية.

ولفت إلى أن ألمانيا تشارك ضمن قوات اليونيفيل، مؤكدًا استمرار هذا الدعم في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الموقف اللبناني الرسمي شدد خلال اللقاءات على ضرورة إنهاء أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي اللبنانية، والتأكيد أن القوات المسلحة اللبنانية وحدها هي المخولة بحمل السلاح وبسط سلطة الدولة، مع رفض تحميل لبنان أعباء صراعات لا علاقة له بها.