هجمات نووية.. زعيم كوريا الشمالية يعلن تحديد أهداف عسكرية جديدة للجيش
وفقا لآخر التحديثات.. سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس
ألمانيا تدرس شراء المزيد من طائرات إف-35 من الولايات المتحدة
إيران.. زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الجزء الجنوبي من البلاد
ناقد رياضي: جيل سيراميكا كليوباترا الحالي يشبه فريق ليستر سيتى المتوج بالدوري الإنجليزي
"الصحة" تعلن إجراء 3.7 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار
أفضل طريقة لختم القرآن في رمضان .. احرص عليها من الآن
خبير: تمسك إسرائيل بالنقاط الخمس يعرقل تثبيت الاستقرار جنوب لبنان
مفاوضون جدد.. خبير: أوروبا حريصة على المشاركة بالمفاوضات الأوكرانية الروسية
واتساب يختبر أكبر تغيير في واجهته.. الحالات تقتحم تبويب الدردشات
اتحرقت بالكامل.. اندلاع حريق بورشة أخشاب بالمدينة الصناعية في أسيوط
هل الصيام صحيح؟.. الإفتاء توضح حكم من شرب ولم يسمع أذان الفجر
خبير: تمسك إسرائيل بالنقاط الخمس يعرقل تثبيت الاستقرار جنوب لبنان

هاني حسين

قال العميد الركن فواز عرب، رئيس مركز الفيحاء للدراسات الاستراتيجية، إن تمسك إسرائيل بالنقاط الخمس في جنوب لبنان؛ يعكس سعيًا لفرض وقائع ميدانية جديدة، ما يعرقل استكمال تنفيذ تفاهمات وقف إطلاق النار، ويُبقي التوتر قائمًا في المنطقة الحدودية.

وأشار، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، إلى الزيارة التي أجراها الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى لبنان في 15 فبراير، حيث التقى الرؤساء الثلاثة، وأكد دعم بلاده لاستقرار لبنان، ومساندتها للجيش اللبناني، إلى جانب المشاركة في مؤتمر دعم الجيش المزمع عقده في باريس في 5 مارس.

وأوضح عرب، أن الرئيس الألماني شدد على ضرورة التزام لبنان وإسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل الانسحاب من الجنوب، إضافة إلى استمرار دعم مهمة قوات حفظ السلام الدولية.

ولفت إلى أن ألمانيا تشارك ضمن قوات اليونيفيل، مؤكدًا استمرار هذا الدعم في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الموقف اللبناني الرسمي شدد خلال اللقاءات على ضرورة إنهاء أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي اللبنانية، والتأكيد أن القوات المسلحة اللبنانية وحدها هي المخولة بحمل السلاح وبسط سلطة الدولة، مع رفض تحميل لبنان أعباء صراعات لا علاقة له بها.

لبنان جنوب لبنان اخبار التوك شو الاحتلال فلسطين

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

المحامية المحني عليها

حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

إمساكية رمضان 2026 في مصر: مواقيت الصيام والصلوات كاملة

إمساكية رمضان 2026 في مصر.. مواقيت الصيام والصلوات كاملة

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان

بعد طرحها في السعودية.. مواصفات نيسان ماجنايت 2026 ‏

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

