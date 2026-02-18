قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

لبنان يتسلم رئاسة مجموعة "الشرق الأدنى" فى منظمة الفاو لعام 2026

أ ش أ

تسلّمت الجمهورية اللبنانية رئاسة مجموعة إقليم الشرق الأدنى في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لعام 2026، وذلك خلال الاجتماع الدوري للمجموعة الذي عقد في قاعة الملك فيصل في مقر المنظمة بروما حيث انتقلت الرئاسة رسميًا من دولة الكويت إلى الجمهورية اللبنانية، كما جرى اختيار جمهورية العراق نائبًا لرئيس المجموعة.

وشهدت مراسم التسليم والتسلم كلمات لكل من المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة والرئيس المستقل لمجلس المنظمة والمندوب الدائم لدولة الكويت بصفته الرئيس السابق للمجموعة، بالإضافة إلى كلمة الجمهورية اللبنانية بصفتها الرئيس الجديد لمجموعة الشرق الأدنى.

وفي كلمتها، توجّهت السفيرة اللبنانية "كارلا جزار" بالشكر والتقدير إلى دولة الكويت على أدائها الفعال خلال فترة رئاستها السابقة لا سيّما في ظلّ التحديات الإقليمية والدولية الدقيقة التي شهدتها المنطقة خلال العامين الماضيين.

وأكدت التزام لبنان مواصلة العمل بروح التعاون وتعزيز وحدة المجموعة ومتابعة الملفات ذات الأولوية وفي مقدمتها المسائل المتصلة بالإصلاحات المؤسسية داخل المنظمة بما يراعي مصالح دول الشرق الأدنى وخصوصياتها التنموية والغذائية.

وقد عبّرت الدول الأعضاء المشاركة في الاجتماع عن تهانيها للجمهورية اللبنانية بمناسبة تولّيها رئاسة المجموعة مؤكدة دعمها الكامل لهذه الرئاسة، ومشددة على أهمية العمل الجماعي والتنسيق المستمر خلال المرحلة المقبلة، بما يعزّز حضور دول الإقليم في صنع القرار داخل المنظمة.

ويأتي تسلّم لبنان رئاسة مجموعة الشرق الأدنى في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز التنسيق الإقليمي في قضايا الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية المستدامة، ومواجهة تداعيات التغيّر المناخي بما يرسّخ دور لبنان الفعال في المحافل الدولية ذات الصلة.

الجمهورية اللبنانية مجموعة إقليم الشرق الأدنى في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو قاعة الملك فيصل في مقر المنظمة بروما

