تعثر مفاوضات الأهلي لتجديد عقد أحمد عبد القادر

زادت حدة مفاوضات تجديد عقد الجناح أحمد عبد القادر مع النادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة، بعدما طلب اللاعب رفع قيمة عقده إلى 40 مليون جنيه سنويًا، بينما لا يزال عرض الأهلي الرسمي متوقفًا عند 20 مليون جنيه، الأمر الذي أدى إلى تجميد المفاوضات مؤقتًا إلى حين حسم مصير اللاعب داخل القلعة الحمراء.

فجوة مالية

بحسب مصادر داخل النادي الأهلي، فإن الفجوة المالية الكبيرة بين الطرفين عطلت التفاوض في الوقت الراهن، وسط ترقب جماهيري لمعرفة مستقبل اللاعب، خاصة في ظل عدم ظهور مؤشرات قريبة للتوافق حول القيمة المادية الجديدة.

زفاف أحمد عبد القادر

وفي سياق آخر، احتفل أحمد عبد القادر بزفافه، الثلاثاء الماضي، بمسقط رأسه في مدينة المنصورة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء وبعض المقربين من الوسط الرياضي.