اشتكى من آلام بالركبة.. طاهر يكتفي بتدريبات استشفائية في مران الأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن اكتفاء اللاعب طاهر محمد طاهر نجم الأهلي بمجموعة من التدريبات الاستشفائية في مران الأهلي اليوم.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "مصدر .. طاهر يكتفي بتدريبات استشفائية في مران الأهلي بعد شكواه من آلام في الركبة".

كان الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، قد تحدث عن مستقبل لاعب وسط ودفاع الأهلي أحمد نبيل كوكا خلال الفترة المقبلة، بعد العرض البرتغالي الذي تلقاه النادي لضم اللاعب.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية الأحد: «نادي ألفيركا البرتغالي، الذي يملكه النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، طلب شراء أحمد نبيل كوكا».

وأوضح شوبير أن العرض المقدم بقيمة 200 ألف دولار، لافتًا إلى أن كوكا تبقى في عقده مع الأهلي 6 أشهر، واللاعب يسعى للانتقال للاحتراف.

وأضاف شوبير: «أنا لا أرى أن هذه التجربة ستكون مجدية لكوكا بشكل كبير، خاصة أنه لاعب دولي وكان ضمن صفوف منتخب مصر حتى وقت قريب».