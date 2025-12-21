الأهلي يسعى لتجديد وتعديل عقود هؤلاء الثلاثي

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق عن موقف النادي الأهلي من التجديد للاعبين.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “مصدر في الأهلي: نسعى لتجديد وتعديل عقود الثلاثي إمام عاشور ومروان عطية ومصطفى شوبير بعد بطولة كأس أمم أفريقيا”.

ومن ناحية أخرى كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن اللاعبان أحمد نبيل كوكا و أحمد عبد القادر عن الأهلي.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر في الأهلي:

كوكا وعبدالقادر يقتربان من الرحيل مجانا عن الفريق نهاية الموسم بعدما رفض الثنائي مفاوضات التجديد وطلبا خوض تجربة جديدة".