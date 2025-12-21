قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم الأحد 21 ديسمبر.. كل الأعيرة بالمصنعية
تشكيل ناري متوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي في أمم أفريقيا
كأس الأمم الإفريقية .. تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي
أسعار الذهب اليوم الأحد في منتصف التعاملات
تحذير جوي عاجل من الأرصاد مع اقتراب درجات الحرارة من الصفر
حبس الـ عاملة المتهـــــــمة بسرقة فيـــــلا دبلوماســـي بالشيخ زايد
لحسم دستورية قرار .. محامو سارة خليفة وآخرين يطالبون بوقف سير الدعوى
أخبار التوك شو | استقرار الطقس والعملات والذهب.. سقوط 18شهيدًا جراء انهيار 22 منزلًا بغزة
فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ.. اعرف المواعيد
حاول خلع عينيها لعدم التعرف عليه.. محاولة هتك عرض طفلة تهز الشرقية
التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025
إسرائيل تعلن بناء 69 مستوطنة خلال سنوات الحرب الثلاث على غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الدردير: 10 لاعبين من الأهلي يشاركون في أمم أفريقيا

كشف الإعلامي عمرو الدردير مفاجأة بشأن لاعبي النادي الاهلي.

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الأهلي ثاني أكثر الأندية مشاركة بلاعبين في كأس أمم افريقيا بـ10 لاعبين" .

رفع نادي برشلونة الإسباني وتيرة مفاوضاته مع النادي الأهلي من أجل التعاقد مع المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في صفقة قد تحمل طابعا تاريخيا للكرة المصرية، بعدما قام النادي الكتالوني بمضاعفة عرضه المالي لإتمام الاتفاق.

وتشير تقارير صحفية أن برشلونة رفع عرضه المالي لشراء حمزة عبد الكريم بشكل نهائي إلى مليوني دولار بدلا من مليون دولار، وذلك عقب نهاية فترة إعارة تمتد لمدة ستة أشهر تبدأ في يناير المقبل، مع إمكانية زيادة المقابل إلى 2.5 مليون دولار وفقًا لبعض الامتيازات المرتبطة بمشاركة اللاعب وتسجيله للأهداف.

بداية متعثرة ورفض أهلاوي قاطع

وشهدت المفاوضات في بدايتها تحفظا كبيرًا من جانب الأهلي، بعدما طلب برشلونة ضم اللاعب دون مقابل مالي، وهو ما قوبل بالرفض من إدارة القلعة الحمراء، التي شددت على ضرورة تحقيق عائد مادي يتناسب مع قيمة اللاعب الفنية ومستقبله الواعد.

وعلى إثر ذلك، قدم النادي الإسباني عرضا بإعارة اللاعب لمدة ستة أشهر، مع بند شراء نهائي مقابل مليون دولار، إلا أن الأهلي رفض العرض أيضًا، ما دفع برشلونة إلى تحسين شروطه المالية.

حقيقة عرض الـ5 ملايين يورو

 و حول حقيقة وصول عرض برشلونة إلى 5 ملايين يورو، تفيد التقارير أن النادي الكتالوني لم يطرح هذا الرقم رسميا، كما أن الأهلي لم يطلبه، إدراكا لصعوبة إتمام الصفقة بهذا المبلغ في الوقت الحالي.

موافقة مبدئية وترقب للحسم

وابدت إدارة الأهلي  موافقة مبدئية على إعارة اللاعب، في انتظار الرد النهائي من برشلونة على التعديلات المقترحة، وسط حالة من التفاؤل داخل النادي بإمكانية إتمام الصفقة بالشكل الذي يحقق المكاسب الفنية والمالية معًا.

تألق عالمي يشعل الاهتمام الأوروبي

وجاء اهتمام برشلونة بضم حمزة عبد الكريم بعد تألقه اللافت في بطولة كأس العالم للناشئين، حيث جذب أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، إلا أن النادي الكتالوني كان الأسرع والأكثر جدية في التحرك نحو اللاعب.

الأهلي يستعد لغزل المحلة

على صعيد آخر، أغلق الجهاز الفني للأهلي ملف مباراة سيراميكا كليوباترا، التي أقيمت الجمعة الماضية ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، وحقق خلالها الفريق الفوز بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر، وبدأ الاستعداد لمواجهة غزل المحلة المقررة الثلاثاء المقبل، في ظل غياب اللاعبين الدوليين.

من هو حمزة عبد الكريم؟

يعد حمزة عبد الكريم أحد أبرز مواهب قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ونجح في لفت الأنظار سريعًا بعدما تم تصعيده للتدريب مع الفريق الأول.

-العمر 17 عامًا (مواليد 1 يناير 2008)

-البداية بدأ مشواره الكروي في ماليزيا خلال فترة عمل والده هناك

-الانضمام للأهلي عام 2020 بعد اجتيازه اختبارات النادي بعمر 12 عامًا

-الظهور الأول شارك في مباراة واحدة مع الفريق الأول أمام بتروجيت في الدوري الموسم الماضي

-موهبة صاعدة،ومستقبل واعد، وصفقة قد تفتح أبواب الاحتراف الأوروبي مبكرا أمام أحد أبناء القلعة الحمراء.

