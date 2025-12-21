وزير الرياضة يهنئ حسن مصطفى: إنجاز دولي جديد لمصر برئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تهنئة ومساندة، الدكتور حسن مصطفي، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، في انتخابات الاتحاد الدولي، والتي أقيمت اليوم واستضافتها مصر.

وأسفرت عن فوز الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، برئاسة الاتحاد الدولي لدورة انتخابية جديدة من عام 2025 وحتى عام 2029، للعبة للمرة السابعة على التوالي.

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن خالص تهانيه للدكتور حسن مصطفى بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد للدورة السابعة على التوالي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز الكبير يُعد تتويجًا لمسيرة طويلة من العمل الجاد والاحترافي، ويعكس الثقة الدولية المتجددة في الكفاءة المصرية وقدرتها على قيادة الاتحادات الرياضية العالمية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن استمرار رئاسة الدكتور حسن مصطفى للاتحاد الدولي لكرة اليد يعزز من مكانة مصر على خريطة الرياضة الدولية، ويمثل نموذجًا مشرفًا للقيادات الرياضية المصرية القادرة على التأثير وصناعة القرار داخل المنظمات الدولية الكبرى.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن استضافة مصر لاجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة اليد، بهذا الحجم من المشاركة الدولية، تعكس ما تتمتع به الدولة المصرية من بنية تنظيمية متطورة، وقدرة عالية على استضافة كبرى الفعاليات الرياضية، في ظل دعم القيادة السياسية للرياضة كأحد أدوات القوة الناعمة وتعزيز الحضور المصري عالميًا.

وجاء فوز الدكتور حسن مصطفى خلال الاجتماع العادي رقم الأربعين للجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة اليد، والذي أقيم منذ قليل بفندق سانت ريجيس بالعاصمة الجديدة، بحضور ومشاركة 176 اتحادا وطنيا من إجمالي 211 اتحادا يحق لهم التصويت، في واحدة من أكبر الجمعيات العمومية في تاريخ الاتحاد.

وتفوق المصري حسن مصطفى، على منافسيه الثلاثة في سباق الرئاسة، وهم فرانك بوبيناك من سلوفينيا، وجيرد بوتزيك من ألمانيا، وتجارك دي لانج من هولندا، بعدما حصل على الأغلبية المطلوبة من أصوات الجمعية العمومية، ليؤكد استمرار دعمه الدولي ومكانته المؤثرة داخل منظومة كرة اليد العالمية.