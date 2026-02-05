تعاون مصري ألماني في طب الطوارئ.. بروتوكول بين جامعة الدلتا وEGEDA

وقع الدكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للتكنولوجيا، بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الألمانية لطب الطوارئ وإدارة الأزمات والكوارث (EGEDA) بألمانيا.

وتتضمن الاتفاقية، تبادل الخبرات وبرامج تدريبية مبتكرة في طب الطوارئ، إدارة الأزمات، والرعاية الحرجة خارج المستشفيات. وقد حضر توقيع الإتفاقية السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بروفيسور يحى المشد ، و الدكتور وكيل كلية الطب سيد عبد الفتاح والدكتور مجدي زكريا عميد كلية الذكاء الاصطناعي.

ومن جانب إيجيدا (EGEDA)، حضر الدكتور عمرو الديب مدير العلاقات الدولية و منسق الإتفاقية ، و الدكتور شادى أبو العز مدير الأكاديمية ،و الدكتور أحمد السيسيى المدير التنفيذى بالأكاديمية.

وتم الاتفاق على إطلاق برامج تدريبية في الرعاية الطبية خارج المستشفيات تستهدف المتخصصين وغير المتخصصين لأول مرة في مصر والشرق الأوسط.