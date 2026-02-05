إيران تنتقد الدور الألماني داخل الترويكا الأوروبية ومسارها تجاه طهران

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، بأن "ألمانيا، التي كانت في السابق محركًا لتقدم أوروبا، تحولت اليوم إلى محرك لتراجعها"، منتقدًا دورها داخل الترويكا الأوروبية ومسارها تجاه إيران.

وذكر عراقجي، في تصريحات له، قائلا إن إصرار ألمانيا على دفع الترويكا الأوروبية إلى إقصاء نفسها من المفاوضات النووية، والاتجاه بدلًا من ذلك إلى مسار إعادة فرض العقوبات على إيران، قبل أن يعود الشخص نفسه داخل الترويكا متوسلًا للعودة إلى المفاوضات ذاتها.

كما انتقد الوزير الإيراني الموقف الألماني من العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران ، واصفًا إياه بالسلبي.

وفي نهاية تصريحه، شدد عراقجي على أن طهران كانت على الدوام راغبة في إقامة علاقات متينة مع برلين.