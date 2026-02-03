قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل مازال ملاذا آمانا؟..خبير يكشف توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة
وصول دفعة ثانية من الفلسطينيين العائدين لغزة.. والاحتلال يطلق نيرانه بخانيونس
لحظة وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح.. فيديو وصور
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026| فيديو
فضيحة في إسرائيل.. اعتقال مسئولين بتهمة اختلاس تبرعات الحرب على غزة
الذهب يرتفع عالميا بأكثر من 3% لتعوض الخسائر الحادة
خلال الليل.. روسيا تشن هجوما على أوكرانيا بـ 450 مسيرة وأكثر من 60 صاروخا
وزير الزراعة يوجه بتخفيض أسعار البطاطس والبيض بمعرض المتحف الزراعي| تفاصيل
مطالب برفعها 20%.. موعد زيادة المعاشات 2026
ترامب يهدد بمقاضاة تريفور نوح بسبب "نكتة" عن إبستين
وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح لإنهاء إجراءات الدخول إلى قطاع غزة
الرئيس التركي أردوغان يبدأ اليوم جولة عربية تشمل السعودية ومصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران .. بزشكيان يوجه عراقجي بالاستعداد للتفاوض مع أمريكا بشكل عادل

بزشيكان
بزشيكان
محمود نوفل

أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تعليمات لوزير خارجيته عباس عراقجي بالاستعداد للتفاوض مع الولايات المتحدة بشكل عادل يستند إلى مبادئ "الكرامة والحكمة" في إطار المصالح الوطنية .

وفي وقت لاحق ؛ أفاد مسؤولون إيرانيون، بأن طهران تبدي استعدادا لإغلاق أو تعليق برنامجها النووي، في إطار تهدئة الوضع في الشرق الأوسط ومع الولايات المتحدة، و ذلك بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

و أجرى دبلوماسيون من تركيا ومصر وعمان والعراق في الأسابيع الأخيرة، محادثات مع إيران والولايات المتحدة، ونقلوا رسائل بينهما أملا في تجنب التصعيد.

ووفق ما نقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين، يتواصل وزير الخارحية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مباشرة عبر الرسائل النصية، كما زار رئيس وزراء قطر إيران مؤخرا كجزء من الجهود الدبلوماسية.

وقال المسؤولان للصحيفة إن إيران تبدي، لتهدئة الوضع، استعدادا لإغلاق أو تعليق برنامجها النووي، وهو ما يعتبر تنازلا كبيرا. لكنها تفضل مقترحا قدمته الولايات المتحدة العام الماضي لإنشاء  تحالف إقليمي لإنتاج الطاقة النووية.

وذكر المسؤولان أيضا أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، التقى في الأيام الأخيرة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاملا رسالة من المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، مفادها أن إيران يمكن أن توافق على شحن اليورانيوم المخصب إلى روسيا، كما فعلت بموجب اتفاق عام 2015.

وعندما سُئل المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن هذا الاحتمال، قال الاثنين إن "الموضوع مدرج على جدول الأعمال منذ فترة طويلة"، مضيفا أن "روسيا تواصل جهودها واتصالاتها مع جميع الأطراف المهتمة".

وقد أصرت إيران على أن برنامجها النووي يهدف لإنتاج الطاقة وليس القنابل، وقال عراقجي إن إيران تظل منفتحة على المفاوضات.

وصرح لموظفي وزارة الخارجية في فيديو نُشر يوم الاثنين على مواقع التواصل الاجتماعي: "لم نفوت أبدا الفرصة لتحصيل حقوق الشعب الإيراني عبر الدبلوماسية".

وأفادت الصحيفة بأن من المتوقع أن يجتمع مسؤولون أمريكيون وإيرانيون رفيعو المستوى في إسطنبول يوم الجمعة لإجراء محادثات تهدف إلى تهدئة الأزمة بين بلديهما، وذلك وفقا لثلاثة مسؤولين إقليميين حاليين ومسؤول سابق مطلعين على التخطيط.

وقال المسؤولون لـ"نيويورك تايمز" إن المحادثات تهدف إلى جمع كل من ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ وعباس عراقجي. ومن المتوقع أيضاً أن يحضر مسؤولون كبار من تركيا وقطر ومصر.

إيران أمريكا مسعود بزشكيان عباس عراقجي كوشنر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

محمود حجازي

حجز الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة بفندق شهير للتحريات

محمود كهربا

تفاصيل ليلة القبض علي كهربا في مطار الكويت

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أدعية ليلة النصف من شعبان

أدعية ليلة النصف من شعبان .. 5 دعوات لا تتركها حتى الفجر تُغير حالك من أحزان لأفراح

وفاة زوجة ونجل رئيس بالمحكمة الاقتصادية بأسيوط وإصابته في حادث انقلاب سيارة

وفاة زوجة ونجل رئيس بالمحكمة الاقتصادية بأسيوط وإصابته في حادث انقلاب سيارة

الذهب

شعبة الذهب تحذر: بلاش تبيع أو تشتري دلوقتي.. تفاصيل

سيد عبد الحفيظ

مخطط وشيك.. سر انقلاب سيد عبد الحفيظ علي مدير التعاقدات في الأهلي

ترشيحاتنا

بعد إصابته بكسر في الترقوة.... عملية جراحية خلال الساعات القادمة لباهر المحمدي لاعب المصري

عملية جراحية خلال ساعات.. آخر تطورات إصابة باهر المحمدي لاعب المصري

الافتتاح

جميع السلع بأسعار مخفضة.. محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض أهلًا رمضان

اوقاف بني سويف

وكيل أوقاف بني سويف يجتمع بقيادات وعلماء المديرية استعداداً لشهر رمضان

بالصور

لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا
)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا
)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

فيديو

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

جهاد البنا

حلم ما كملش.. قصة وفاة نجل جهاد البنا تشعل تعاطف السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد