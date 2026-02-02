نشأت الديهي: مفاوضات إيران وأمريكا ستكون في هذه الأمور.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك مفاوضات نووية مرتقبة بين إيران وواشنطن خلال أيام، وفقا لوكالة فارس الإيرانية.

وأضاف نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة "تن"، أن صحيفة إيرانية تكشف عن ملامح طرح جديد في المفاوضات بين إيران وأمريكا، تفيد بأن هناك تحول في هيكلية المفاوضات.

وأشار إلى أن المفاوضات بين إيران وأمريكا ستتمحور في اليورانيوم المخصب، أما الصواريخ الباليستية غير قابلة للتفاوض مع إزالة العقوبات الاقتصادية على إيران.

وأوضح أن هذا هو الإطار العام للمفاوضات بين إيران وأمريكا خلال الأيام المقبلة، فتتخلص إيران من اليورانيوم وينتهي حلم ومشروع إيران في امتلاك قنبلة نووية.

وأشار إلى أن الثورة الإيرانية كانت هدفها الأساسي امتلاك إيران سلاح نووي كما أن شرعية نظام الحكم في إيران قائمة على امتلاك سلاح نووي وتحمل الشعب الإيراني مليارات من أجل هذا الحلم.

وتابع: عندما تسلم إيران ما لديها من يورانيوم أنا أتصور وكأنها تسلم جزء من شرعيتها التاريخي.