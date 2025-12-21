قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم الأحد 21 ديسمبر.. كل الأعيرة بالمصنعية
تشكيل ناري متوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي في أمم أفريقيا
كأس الأمم الإفريقية .. تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي
أسعار الذهب اليوم الأحد في منتصف التعاملات
تحذير جوي عاجل من الأرصاد مع اقتراب درجات الحرارة من الصفر
حبس الـ عاملة المتهـــــــمة بسرقة فيـــــلا دبلوماســـي بالشيخ زايد
لحسم دستورية قرار .. محامو سارة خليفة وآخرين يطالبون بوقف سير الدعوى
أخبار التوك شو | استقرار الطقس والعملات والذهب.. سقوط 18شهيدًا جراء انهيار 22 منزلًا بغزة
فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ.. اعرف المواعيد
حاول خلع عينيها لعدم التعرف عليه.. محاولة هتك عرض طفلة تهز الشرقية
التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025
إسرائيل تعلن بناء 69 مستوطنة خلال سنوات الحرب الثلاث على غزة
تعرف على حصيلة أصوات حسن مصطفى بانتخابات الاتحاد الدولي لليد

حسن مصطفى
حسن مصطفى

حسم الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، سباق رئاسة الاتحاد الدولي بعد حصوله على 129 صوتا من إجمالي أصوات الجمعية العمومية، متفوقا على منافسيه الثلاثة، حيث حصل فرانك بوبيناك مرشح سلوفينيا على 24 صوتا، وجيرد بوتزيك مرشح ألمانيا على 20 صوتا، بينما نال تجارك دي لانج مرشح هولندا 3 أصوات، ليحصد حسن مصطفى الأغلبية المطلوبة ويواصل قيادته للعبة عالميا.

وجاء فوز حسن مصطفى برئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد لدورة انتخابية جديدة تمتد من عام 2025 وحتى عام 2029، ليحقق ولايته السابعة على التوالي، في إنجاز يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها من الاتحادات الوطنية في مختلف دول العالم، ومكانته المؤثرة داخل منظومة كرة اليد الدولية.

وأقيمت الانتخابات خلال الاجتماع العادي رقم الأربعين للجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة اليد، والذي عقد منذ قليل بفندق سانت ريجيس بالعاصمة الجديدة، بمشاركة 176 اتحادا وطنيا من أصل 211 اتحادا يحق لهم التصويت، في واحدة من أكبر الجمعيات العمومية التي شهدها الاتحاد الدولي لكرة اليد عبر تاريخه.

وأكدت نتيجة التصويت استمرار الدعم الدولي للدكتور حسن مصطفى، تقديرا لدوره في تطوير اللعبة وتوسيع انتشارها عالميا، وتعزيز مكانة الاتحاد الدولي تنظيميا وفنيا، إلى جانب النجاحات التي تحققت خلال فتراته السابقة على مستوى البطولات الكبرى وبرامج التطوير والانتشار القاري.

ويعد فوز حسن مصطفى بولاية جديدة امتدادا لمسيرة طويلة من العمل الإداري والرياضي، ويعكس نجاح السياسات التي انتهجها خلال السنوات الماضية في تطوير كرة اليد على المستوى العالمي، وتعزيز انتشار اللعبة، ودعم الاتحادات الوطنية، بما يسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار والنمو للاتحاد الدولي خلال المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر، تنظم الشركة المتحدة للرياضة الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة اليد، برعاية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، في إطار دعم الدولة المصرية لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية، وإبراز قدرات مصر التنظيمية في الأحداث الدولية الكبرى.

ويعد الحدث نموذجا احترافيا يعكس نجاح الشركة المتحدة للرياضة في تنظيم البطولات والفعاليات الكبرى خلال السنوات الماضية، ويساهم في تعزيز صورة الدولة المصرية على الساحة الرياضية الدولية.

يتولى الدكتور حسن مصطفى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ عام 2000، وقاد خلال هذه الفترة تطوير شامل للعبة على المستويين الفني والإداري، وساهم في توسيع انتشار كرة اليد عالميًا، وتعزيز مكانة البطولات القارية والدولية، بالإضافة إلى إطلاق بطولات جديدة للفئات السنية المختلفة، وتحديث قوانين اللعبة، وزيادة نطاق البث التلفزيوني والشراكات التجارية.

ويعكس تنظيم الجمعية العمومية في العاصمة الجديدة دعم الدولة المصرية المستمر للدكتور حسن مصطفى، وثقة المؤسسات الرياضية الدولية في الكفاءات المصرية القادرة على قيادة المنظمات الرياضية العالمية.

حسن مصطفى اتحاد اليد منتخب مصر لليد الاتحاد الدولي لكرة اليد الاتحاد المصري لليد

