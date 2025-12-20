منصور أريمو رئيسًا للاتحاد الإفريقي لكرة اليد.. ومدحت البلتاجي نائبًا أول

فاز الدكتور منصور أريمو، البنيني الجنسية، برئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة اليد لفترة ولاية جديدة، وذلك خلال انتخابات الاتحاد الإفريقي التي أُقيمت اليوم في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز المصري الدكتور مدحت البلتاجي بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد لفترة ولاية جديدة، في تأكيد جديد على الثقة القارية في الكفاءات المصرية ودورها المؤثر داخل منظومة كرة اليد الإفريقية.

تأتي هذه الانتخابات القارية قبل ساعات من انتخابات الاتحاد الدولي لكرة اليد (IHF) المقررة غدًا، في مشهد يعكس المكانة الكبيرة لمصر كمركز لصناعة القرار الرياضي القاري والدولي، وقدرتها على استضافة وتنظيم كبرى الأحداث الرياضية.