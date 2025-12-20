محمد عنتر: جروس سبب رحيلي عن الزمالك.. وزيزو وإمام عاشور اختارا الاحتراف على الانتماء

قال محمد عنتر لاعب المقاولون العرب الحالي والزمالك السابق، إن السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للفريق هو سبب رحيله عن الفريق، حيث كان يعاملني بعنصرية، وهذا كان واضحًا للجميع في النادي، بما فيهم المسؤولين، وعندما طالبت بمواجهته تحدث عني بشكل جيد مؤكدًا على عدم وجود مشاكل وأنني جاهز للعب، ورغم ذلك كان يستبعدني وآخرين.

وتابع "عنتر" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أيمن حفني وأحمد مدبولي أيضًا كانا من ضحايا جروس في الزمالك، وكذلك مصطفى فتحي، لكن الأخير نجح في اللعب والتألق وإجبار الرجل على إشراكه في الفريق.

وأضاف لاعب المقاولون العرب الحالي: حزين على طريقة رحيلي من نادي الزمالك، الأبيض فضله كبير على محمد عنتر بعد ربنا سبحانه وتعالى، ارتباط اسمي باسم الزمالك شيء يشرفني ويسعدني، الزمالك سيظل رقم 1 عندي.

وواصل: انتقال الثلاثي زيزو وبن شرقي وإمام عاشور إلى الأهلي ليس خطأ، كل قصة ولها تفاصيلها، في النهاية هذا هو الاحتراف ورزق وأكل عيش كل لاعب، الماديات أصبحت رقم 1 عند الجميع، وكل لاعب أصبحت مصلحته أولًا، هم رأوا مصلحتهم في الانتقال إلى الأهلي وهذا لا يعيب أحدًا.

وأنهى محمد عنتر حديثه: كل وقت وله آذان، ولو تكرر الأمر معي سأختار الزمالك، الانتماء موجود، ومثلما رأى مسؤولو الزمالك أنهم لا يريدون عودة إمام عاشور ولا التجديد لزيزو، فالثنائي بحث عن مصلحته، أما بن شرقي فهو لاعب محترف، أتمنى التوفيق للثلاثي، كلنا أصحاب وأخوات رغم اختلاف الانتماء.