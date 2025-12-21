قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يناقش مع نظيره الرواندى توسيع التعاون في كل المجالات
عمرو الدردير يشعل الجدل: ناصر منسي أفضل من هالاند
«الصحة»: فحص أكثر من 8 ملايين طالب ضمن مُبادرة الكشف المُبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزّم»
وزير الخارجية يعقد اجتماعاً ثلاثيا حول ليبيا مع نظيريه الجزائري والتونسي
مراعاة أعياد المسيحيين… محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول
محمد صبحي يرفض عروضًا بمليون دولار في موسم الرياض: «الفن لا يُقدّم بدون رسالة واضحة»
اركب جيب شيروكي أوتوماتيك بـ 550 ألف جنيه
وزير الخارجية: ملتزمون بدعم الأمن والاستقرار في الصومال
وزير الخارجية يلتقي نظيره المالاوي
وزير الخارجية يؤكد رفض مصر أي تدخلات خارجية في ليبيا أو فرض حلول عليها
ضبط 18 تاجر سجائر جملة وقطاعي في حملة تموينية مكبرة بالغربية
تعزيز التعاون المصري الإكواتوري في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم.. اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الدولى لكرة اليد لاختيار مجلس الإدارة

الاتحاد الدولي لليد
الاتحاد الدولي لليد
عبدالله هشام

تعقد الجمعية العمومية للاتحاد الدولى لكرة اليد اجتماعا اليوم الأحد القادم لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد للفترة من 2025 إلى 2029 .وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتنافس على منصب الرئاسة 

الدكتور حسن مصطفى (مصر )

السيد فرانك بوبيناك(سلوفينيا )

د جورج بوتسك (المانيا ) 

السيد جارك دى لانجا( هولندا )

وقد فاز المستشار حسين فتحى (مصر ) برئاسة اللجنة القانونية للاتحاد الدولى بالتزكية.

وتنظم الشركة المتحدة للرياضة، فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة اليد خلال الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر الجاري، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بمشاركة 211 اتحادا وطنيا.

ويقام الحدث برعاية شركة العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الدعم المتواصل لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية، بما يعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز مكانتها كوجهة رائدة لتنظيم الأحداث الدولية، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها العاصمة الإدارية الجديدة.

وبدأت الوفود المشاركة في الوصول إلى مصر اعتبارا من الخميس الماضي، حيث وصل بالفعل المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة اليد.

كما وصل الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، استعدادا لانطلاق الاجتماعات والفعاليات الرسمية للجمعية العمومية.

وتأتي استضافة الجمعية العمومية تأكيدا على القدرات التنظيمية الكبيرة للشركة المتحدة للرياضة، التي نجحت خلال السنوات الأخيرة في تقديم نموذج احترافي في تنظيم البطولات والفعاليات الرياضية الكبرى، بما يسهم في إبراز الصورة الحضارية للدولة المصرية على الساحة الرياضية الدولية.

كما تعكس رعاية شركة العاصمة الإدارية الجديدة للحدث الدور المهم الذي تقوم به في دعم الأنشطة الرياضية العالمية، من خلال توفير منشآت وبنية تحتية حديثة قادرة على استقبال الوفود الدولية وتنظيم المحافل الكبرى، بما يعزز من مكانة العاصمة الإدارية الجديدة كمدينة عالمية.

ويتولى الدكتور حسن مصطفى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ عام 2000، حيث قاد خلال هذه الفترة عملية تطوير شاملة للعبة على المستويين الفني والإداري، وساهم في توسيع انتشار كرة اليد عالميا، وتعزيز مكانة البطولات القارية والدولية، إلى جانب إطلاق بطولات جديدة لمختلف المراحل السنية، وتحديث قوانين اللعبة، وزيادة نطاق البث التلفزيوني والشراكات التجارية.

ويأتي تنظيم الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة اليد في العاصمة الإدارية الجديدة تأكيدا على الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للدكتور حسن مصطفى، وثقة المؤسسات الرياضية الدولية في الكفاءات المصرية القادرة على قيادة المنظمات الرياضية العالمية.

ويعكس هذا الدعم حرص الدولة المصرية على تمكين الرموز الوطنية ذات الخبرات الدولية، وتعزيز حضور مصر داخل دوائر صنع القرار الرياضي عالميا، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كقوة مؤثرة في تطوير الرياضة الدولية، خاصة لعبة كرة اليد التي حققت فيها مصر نجاحات كبيرة على المستويين القاري والعالمي.

منتخب مصر اليد اتحاد اليد حسن مصطفى الاتحاد الدولى لليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

أمطار

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

كبدة البرنس

من خلاف عائلي إلى قضية رأي عام| تفاصيل إشعال شقيق ناصر البرنس النار في نفسه.. أصدقاء وشهود يكشفون

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025

ترشيحاتنا

الفريق أول عبد الفتاح البرهان

خطوط مصرية حمراء تتعلق بوحدة السودان وسلامة أراضيه .. وخبير يؤكد: زيارة البرهان للقاهرة رسالة طمأنة لشعبه

كبدة البرنس

من خلافات أسرية إلى تحقيقات النيابة وضجة السوشيال ميديا.. التفاصيل الكاملة لواقعة إشعال شقيق ناصر البرنس النار في نفسه أمام مطعمه بالشيخ زايد

سد النهضة

أزمة سد النهضة تتفاقم| تحذيرات قانونية من تداعيات تهدّد الأمن المائي.. خبير دولي: تعنت إثيوبيا يدفع مصر لثلاث سيناريوهات

بالصور

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاكاو

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو
طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو
طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل
طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل
طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

قصير بشراشيب.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد