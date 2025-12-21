اليوم.. اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الدولى لكرة اليد لاختيار مجلس الإدارة

تعقد الجمعية العمومية للاتحاد الدولى لكرة اليد اجتماعا اليوم الأحد القادم لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد للفترة من 2025 إلى 2029 .وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتنافس على منصب الرئاسة

الدكتور حسن مصطفى (مصر )

السيد فرانك بوبيناك(سلوفينيا )

د جورج بوتسك (المانيا )

السيد جارك دى لانجا( هولندا )

وقد فاز المستشار حسين فتحى (مصر ) برئاسة اللجنة القانونية للاتحاد الدولى بالتزكية.

وتنظم الشركة المتحدة للرياضة، فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة اليد خلال الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر الجاري، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بمشاركة 211 اتحادا وطنيا.

ويقام الحدث برعاية شركة العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الدعم المتواصل لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية، بما يعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز مكانتها كوجهة رائدة لتنظيم الأحداث الدولية، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها العاصمة الإدارية الجديدة.

وبدأت الوفود المشاركة في الوصول إلى مصر اعتبارا من الخميس الماضي، حيث وصل بالفعل المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة اليد.

كما وصل الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، استعدادا لانطلاق الاجتماعات والفعاليات الرسمية للجمعية العمومية.

وتأتي استضافة الجمعية العمومية تأكيدا على القدرات التنظيمية الكبيرة للشركة المتحدة للرياضة، التي نجحت خلال السنوات الأخيرة في تقديم نموذج احترافي في تنظيم البطولات والفعاليات الرياضية الكبرى، بما يسهم في إبراز الصورة الحضارية للدولة المصرية على الساحة الرياضية الدولية.

كما تعكس رعاية شركة العاصمة الإدارية الجديدة للحدث الدور المهم الذي تقوم به في دعم الأنشطة الرياضية العالمية، من خلال توفير منشآت وبنية تحتية حديثة قادرة على استقبال الوفود الدولية وتنظيم المحافل الكبرى، بما يعزز من مكانة العاصمة الإدارية الجديدة كمدينة عالمية.

ويتولى الدكتور حسن مصطفى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ عام 2000، حيث قاد خلال هذه الفترة عملية تطوير شاملة للعبة على المستويين الفني والإداري، وساهم في توسيع انتشار كرة اليد عالميا، وتعزيز مكانة البطولات القارية والدولية، إلى جانب إطلاق بطولات جديدة لمختلف المراحل السنية، وتحديث قوانين اللعبة، وزيادة نطاق البث التلفزيوني والشراكات التجارية.

ويأتي تنظيم الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة اليد في العاصمة الإدارية الجديدة تأكيدا على الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للدكتور حسن مصطفى، وثقة المؤسسات الرياضية الدولية في الكفاءات المصرية القادرة على قيادة المنظمات الرياضية العالمية.

ويعكس هذا الدعم حرص الدولة المصرية على تمكين الرموز الوطنية ذات الخبرات الدولية، وتعزيز حضور مصر داخل دوائر صنع القرار الرياضي عالميا، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كقوة مؤثرة في تطوير الرياضة الدولية، خاصة لعبة كرة اليد التي حققت فيها مصر نجاحات كبيرة على المستويين القاري والعالمي.