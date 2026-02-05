قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات مرورية مكثفة على الطرق السريعة لمواجهة ازدحام عطلة نهاية الأسبوع
كامل الوزير : إجراءات حاسمة ضد أي مصنع عشوائي يضر بسمعة المنتج المصري
محافظ أسيوط يستكمل جولاته مع وفد الاتحاد الأوروبي بتفقد مصنع للمستلزمات الطبية
التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه على يد صديقه في مشاجرة بشبين القناطر
أقوى هجوم.. الغندور يشيد بأداء نادي الزمالك في الدوري
وزير الأوقاف يعتمد حركة تنقلات محدودة بين مديري المديريات
حضور وانضباط "والموبايل ممنوع".. تنبيهات عاجلة من المدارس للطلاب بشأن الترم الثاني
الخارجية الصينية: لن نكون جزءا من محادثات نزع السلاح النووي بشأن معاهدة نيو ستارت
الغندور: ستبقي مصر محبة لكل الدول ولن يفرقنا سوشيال ميديا ولا كرة قدم
الشتاء يودّع مبكرًا؟ ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وأجواء حارة قادمة
الجيش الباكستاني: مقتل 216 مسلحا في إقليم بلوشستان خلال عملية أمنية
الخارجية الأمريكية: تعهدات بتقديم 1.5 مليار دولار من المساعدات الجديدة للسودان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بقوة غير مسبوقة وان بلس تطلق سلسلة OnePlus Nord 6 ببطارية بسعة 9000 مللي

لمياء الياسين

ظهر هاتف OnePlus Nord 6 المرتقب مؤخرًا في العديد من التسريبات وقواعد بيانات الشهادات ، مما يشير إلى اقتراب موعد إطلاقه. وبينما كانت التوقعات السابقة تشير إلى وصوله مبكرًا، تُلمح معلومات جديدة إلى احتمال تغيير الجدول الزمني قليلًا. كما أضافت تقارير جديدة مزيدًا من الوضوح حول مواصفات الهاتف وموقعه المحتمل ضمن سلسلة هواتف Nord.


بحسب المُسرّب يوجيش برار ، من المُحتمل أن يُطرح هاتف OnePlus Nord 6 في أبريل بدلاً من فبراير أو مارس كما أشيع سابقاً. ورغم أن شركة OnePlus لم تُعلن رسمياً عن الجهاز بعد، إلا أن حصوله على العديد من الشهادات في مناطق مثل ماليزيا والإمارات العربية المتحدة وأوروبا يُشير إلى أنه يجتاز المراحل التنظيمية تمهيداً لإطلاقه عالمياً.


وأضاف أيضًا أنه لا توجد حاليًا أي معلومات مؤكدة حول جهاز Nord CE 6، مما يترك حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيتم طرح طراز مصاحب له بالتزامن مع Nord 6. وبصرف النظر عن الشهادات، فقد رُصد الجهاز مؤخرًا على منصة Geekbench مزودًا بمعالج Qualcomm Snapdragon 8s من الجيل الرابع مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت ونظام Android 16.

هاتف OnePlus Nord 6

مواصفات هاتف OnePlus Nord 6 


تشير التسريبات إلى أن هاتف Nord 6 قد يكون مبنيًا على هاتف OnePlus Turbo 6 الذي أُطلق في الصين، مما يجعله على الأرجح أحد أكثر طرازات Nord تركيزًا على الأداء حتى الآن. إذا صحت هذه المعلومات، فقد يضم الهاتف بطارية ضخمة بسعة 9000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقوة 80 واط وإمكانية الشحن العكسي. من المتوقع أن تكون الشاشة من نوع AMOLED بحجم 6.78 بوصة أو أكبر، بدقة 1.5K ومعدل تحديث يصل إلى 165 هرتز.

تشير تفاصيل الكاميرا إلى مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مقترن بعدسة خلفية ثانوية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي. قد تشمل الميزات الإضافية مكبرات صوت ستيريو، وماسح بصمة مدمج في الشاشة، واستجابة لمسية محسّنة عبر محرك محور X، وتصميم مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 أو IP69.


رغم أن إطلاق الهاتف في أبريل قد يبدو متأخراً، إلا أنه يبقى أبكر من إطلاق OnePlus Nord 5 الذي أُعلن عنه في يوليو من العام الماضي. وللمقارنة، يتميز الجيل السابق بشاشة OLED مقاس 6.83 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز، ومعالج Snapdragon 8s من الجيل الثالث، وبطارية بسعة 6800 مللي أمبير مع شحن بقوة 80 واط، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل + 8 ميجابكسل

هاتف OnePlus Nord 6 جهاز Nord CE 6 معالج Qualcomm الجيل الرابع ذاكرة وصول عشوائي

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الدواجن

لماذا ارتفعت أسعار الدواجن قبل شهر رمضان؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

والدة محمد علي العبد، ضحية غدر زوجته في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة

ابني كان بيحبها وبيخاف عليها..والدة ضحية غدر زوجته بالبحيرة تكشف تفاصيل جديدة

إمام عاشور

استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أحمد عبد القادر

شرط تعجيزي.. الكرمة العراقي يفجر مفاجأة بشأن عقد أحمد عبد القادر

الدكتور حسين الثقافي

الدكتور حسين الثقافي يستعرض فلسفة الميراث في الإسلام وضمانات الأمن السيبراني في ظل الدستور

الاستعداد الروحي لشهر رمضان..ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يبدأ موسمًا جديدًا السبت المقبل

الاستعداد الروحي لشهر رمضان.. ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يبدأ موسمًا جديدًا السبت المقبل

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

محمد الجندي: لا نهضة لأمَّة تجهل نبيَّها ولا انتصار بلا قِيَم وأخلاق

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

