بقوة غير مسبوقة وان بلس تطلق سلسلة OnePlus Nord 6 ببطارية بسعة 9000 مللي

ظهر هاتف OnePlus Nord 6 المرتقب مؤخرًا في العديد من التسريبات وقواعد بيانات الشهادات ، مما يشير إلى اقتراب موعد إطلاقه. وبينما كانت التوقعات السابقة تشير إلى وصوله مبكرًا، تُلمح معلومات جديدة إلى احتمال تغيير الجدول الزمني قليلًا. كما أضافت تقارير جديدة مزيدًا من الوضوح حول مواصفات الهاتف وموقعه المحتمل ضمن سلسلة هواتف Nord.



بحسب المُسرّب يوجيش برار ، من المُحتمل أن يُطرح هاتف OnePlus Nord 6 في أبريل بدلاً من فبراير أو مارس كما أشيع سابقاً. ورغم أن شركة OnePlus لم تُعلن رسمياً عن الجهاز بعد، إلا أن حصوله على العديد من الشهادات في مناطق مثل ماليزيا والإمارات العربية المتحدة وأوروبا يُشير إلى أنه يجتاز المراحل التنظيمية تمهيداً لإطلاقه عالمياً.



وأضاف أيضًا أنه لا توجد حاليًا أي معلومات مؤكدة حول جهاز Nord CE 6، مما يترك حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيتم طرح طراز مصاحب له بالتزامن مع Nord 6. وبصرف النظر عن الشهادات، فقد رُصد الجهاز مؤخرًا على منصة Geekbench مزودًا بمعالج Qualcomm Snapdragon 8s من الجيل الرابع مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت ونظام Android 16.

هاتف OnePlus Nord 6

مواصفات هاتف OnePlus Nord 6



تشير التسريبات إلى أن هاتف Nord 6 قد يكون مبنيًا على هاتف OnePlus Turbo 6 الذي أُطلق في الصين، مما يجعله على الأرجح أحد أكثر طرازات Nord تركيزًا على الأداء حتى الآن. إذا صحت هذه المعلومات، فقد يضم الهاتف بطارية ضخمة بسعة 9000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقوة 80 واط وإمكانية الشحن العكسي. من المتوقع أن تكون الشاشة من نوع AMOLED بحجم 6.78 بوصة أو أكبر، بدقة 1.5K ومعدل تحديث يصل إلى 165 هرتز.

تشير تفاصيل الكاميرا إلى مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مقترن بعدسة خلفية ثانوية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي. قد تشمل الميزات الإضافية مكبرات صوت ستيريو، وماسح بصمة مدمج في الشاشة، واستجابة لمسية محسّنة عبر محرك محور X، وتصميم مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 أو IP69.



رغم أن إطلاق الهاتف في أبريل قد يبدو متأخراً، إلا أنه يبقى أبكر من إطلاق OnePlus Nord 5 الذي أُعلن عنه في يوليو من العام الماضي. وللمقارنة، يتميز الجيل السابق بشاشة OLED مقاس 6.83 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز، ومعالج Snapdragon 8s من الجيل الثالث، وبطارية بسعة 6800 مللي أمبير مع شحن بقوة 80 واط، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل + 8 ميجابكسل