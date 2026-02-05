قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل
الولايات المتحدة تضيف تهما إرهابية إلى جرائم قاتل موظفي السفارة الإسرائيلية
عرض ضخم وخطة حسم.. تقارير تكشف تطورات جديدة حول مستقبل صلاح مع ليفربول
دعاء الفجر 17 شعبان.. ردّد أفضل الدعوات تجلب لك الخيرات
«البحث العلمي» تعلن عن برنامج RESPECT – الدورة الثالثة لعام 2026.. تفاصيل التقديم
عالميا ومحليا.. أسعار الحديد اليوم الخميس 5-2-2026
أستراليا: شاب يهدد بقتل الرئيس الإسرائيلي خلال زيارته للبلاد
ليس مجرد 3 نقاط.. مكاسب الزمالك من الفوز على كهرباء الإسماعيلية
روبيو يدعو إيران إلى تقديم تنازلات قبل المفاوضات مع واشنطن
مدحت شلبي: الزمالك عامل زي الطبيخ اللي ناقص ملح
قبل بداية رمضان.. هل ننوي الصيام مرة واحدة طوال الـ 30 يوما؟
تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تنهي دعم 3 هواتف من سلسلة واحدة.. باستثناء هذا الطراز

تتوقف سامسونج عن تحديث سلسلة Galaxy S21
تتوقف سامسونج عن تحديث سلسلة Galaxy S21
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة سامسونج، رسميا توقف تحديثات سلسلة Galaxy S21، بما في ذلك تحديثات نظام أندرويد والتحديثات الأمنية. 

يشمل هذا كل من Galaxy S21 وGalaxy S21 Plus وGalaxy S21 Ultra، مما يجعل استخدامها على المدى الطويل أقل أمانا مقارنة بالأجهزة الحديثة.

ولم تصدر سامسونج بيانا موسعا حول هذا القرار، لكن يمكن ملاحظة توقف الدعم عبر صفحة تحديثات الأمان الخاصة بالشركة، حيث لم تعد هذه الأجهزة مدرجة، وفقا لتقارير Phandroid ومصادر أخرى.

توقف تحديثات أندرويد يعني عدم وصول هذه الهواتف إلى ميزات جديدة أو محسنة، بينما يمثل توقف التحديثات الأمنية مشكلة أكبر، إذ يمكن أن يؤدي إلى زيادة المخاطر على المستخدمين مع مرور الوقت. 

وعلى المدى الطويل، قد تتوقف التطبيقات أيضا عن دعم هذه الأجهزة، رغم أن معظمها لا يتطلب أحدث إصدار من أندرويد، لذا لن يكون ذلك مشكلة حادة إلا بعد بضع سنوات.

تتوقف سامسونج عن تحديث سلسلة Galaxy S21.

استثناء هاتف Galaxy S21 FE

الهاتف Galaxy S21 FE هو الوحيد الذي لا يزال يتلقى التحديثات، رغم أن تحديثاته أصبحت ربع سنوية بدلا من شهرية. 

ويعود ذلك إلى أنه أحدث بحوالي عام واحد عن بقية أجهزة السلسلة، ومن المتوقع أن يفقد الدعم في بداية 2027، إلى جانب سلسلة Galaxy S22.

يذكر أن سلسلة Galaxy S21 حصلت على دعم برمجي لمدة حوالي خمس سنوات فقط، وهو متوافق مع سياسة سامسونج قبل 2024، حيث بدأت الشركة التزامها بتحديثات سبع سنوات مع الطرازات الأحدث فقط.

جدير بالذكر أن سامسونج طرحت مؤخرا أحدث هواتفها Galaxy Z TriFold للبيع في الولايات المتحدة، وذلك مقابل سعر مرتفع يصل إلى 2899 دولارا، ما يجعله أغلى هاتف ذكي في السوق الأمريكية حاليا.

يتميز هاتف Galaxy Z TriFold، بشاشة قابلة للطي مرتين لتكشف عن شاشة قياسها 10 بوصات، وهي الأكبر على الإطلاق في سلسلة هواتف Galaxy.

سامسونج Galaxy S21 توقف تحديثات تحديثات سلسلة Galaxy S21 توقف تحديثات أندرويد

طريقة تحضير يخني لحم بالجزر والبطاطس

رسومات وألوان متداخلة.. هيفاء وهبي تثير الجدل ببنطلون غريب

دينا فؤاد تثير الجدل بلوك جديد.. والجمهور يسأل: مين دي؟

سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جريئة من رحلة بمدينة كومو الإيطالية

