سامسونج تنهي دعم 3 هواتف من سلسلة واحدة.. باستثناء هذا الطراز

أعلنت شركة سامسونج، رسميا توقف تحديثات سلسلة Galaxy S21، بما في ذلك تحديثات نظام أندرويد والتحديثات الأمنية.

يشمل هذا كل من Galaxy S21 وGalaxy S21 Plus وGalaxy S21 Ultra، مما يجعل استخدامها على المدى الطويل أقل أمانا مقارنة بالأجهزة الحديثة.

ولم تصدر سامسونج بيانا موسعا حول هذا القرار، لكن يمكن ملاحظة توقف الدعم عبر صفحة تحديثات الأمان الخاصة بالشركة، حيث لم تعد هذه الأجهزة مدرجة، وفقا لتقارير Phandroid ومصادر أخرى.

توقف تحديثات أندرويد يعني عدم وصول هذه الهواتف إلى ميزات جديدة أو محسنة، بينما يمثل توقف التحديثات الأمنية مشكلة أكبر، إذ يمكن أن يؤدي إلى زيادة المخاطر على المستخدمين مع مرور الوقت.

وعلى المدى الطويل، قد تتوقف التطبيقات أيضا عن دعم هذه الأجهزة، رغم أن معظمها لا يتطلب أحدث إصدار من أندرويد، لذا لن يكون ذلك مشكلة حادة إلا بعد بضع سنوات.

استثناء هاتف Galaxy S21 FE

الهاتف Galaxy S21 FE هو الوحيد الذي لا يزال يتلقى التحديثات، رغم أن تحديثاته أصبحت ربع سنوية بدلا من شهرية.

ويعود ذلك إلى أنه أحدث بحوالي عام واحد عن بقية أجهزة السلسلة، ومن المتوقع أن يفقد الدعم في بداية 2027، إلى جانب سلسلة Galaxy S22.

يذكر أن سلسلة Galaxy S21 حصلت على دعم برمجي لمدة حوالي خمس سنوات فقط، وهو متوافق مع سياسة سامسونج قبل 2024، حيث بدأت الشركة التزامها بتحديثات سبع سنوات مع الطرازات الأحدث فقط.

جدير بالذكر أن سامسونج طرحت مؤخرا أحدث هواتفها Galaxy Z TriFold للبيع في الولايات المتحدة، وذلك مقابل سعر مرتفع يصل إلى 2899 دولارا، ما يجعله أغلى هاتف ذكي في السوق الأمريكية حاليا.

يتميز هاتف Galaxy Z TriFold، بشاشة قابلة للطي مرتين لتكشف عن شاشة قياسها 10 بوصات، وهي الأكبر على الإطلاق في سلسلة هواتف Galaxy.