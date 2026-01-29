بطارية خارقة وكاميرا 50 ميجابكسل .. سامسونج تطلق هاتف 5G اقتصاديًا

تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتفها الجديد Galaxy A07 5G، خلال الأسبوع الأول من فبراير مستهدفة الفئة الاقتصادية بأسعار معقولة.

يأتي هاتف Galaxy A07 5G، بعد النجاح الذي حققته النسخة السابقة 4G من Galaxy A07 التي طرحتها سامسونج في الهند في أكتوبر من العام الماضي.

مواصفات هاتف Galaxy A07 5G

يتميز هاتف سامسونج Galaxy A07 5G بشاشة HD+ بحجم 6.7 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 800 شمعة في وضع HBM، مع حماية من الزجاج المقوى على خطوتين.

يحمل هاتف سامسونج Galaxy A07 5G، كاميرا كاميرا خلفية مزدوجة، تضم كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة وفتحة f/1.8، بالإضافة إلى مستشعر عمق 2 ميجابكسل، كما يحتوي على كاميرا أمامية 8 ميجابكسل للصور الذاتية ومكالمات الفيديو.

هاتف سامسونج Galaxy A07 5G

يعمل هاتف سامسونج Galaxy A07 5G، بمعالج ثماني النوى بحجم 6 نانومتر ويأتي مع نظام Android 16 مع واجهة One UI 8.0، مع وعد بتحديثات ستة إصدارات رئيسية لنظام أندرويد وست سنوات من تحديثات الأمان.

يمتاز هاتف سامسونج Galaxy A07 5G، ببطارية ضخمة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات، أي أكبر بنسبة 20% من البطارية الموجودة في Galaxy A06 5G.

كما سيحصل هاتف سامسونج Galaxy A07 5G، على تصنيف IP54 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء، ويأتي بتصميم Key Island المعروف لشركة سامسونج.

يتوافر هاتف سامسونج Galaxy A07 5G، في تايلاند باللونين الأسود والبنفسجي الفاتح، بأسعار تبدأ من حوالي 171 دولار (أي ما يعادل 8000 جنيه مصري) للنسخة بسعة 4 جيجابايت رام + 128 جيجابايت تخزين داخلي، و187 دولار (أي ما يعادل 8750 جنيه مصري) للنسخة بسعة 6 جيجابايت رام + 128 جيجابايت تخزين.