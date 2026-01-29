قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحتاج شرائح ومسامير .. تدخل جراحي بعد تعرض سوسن بدر لـ كسر في الفخذ
في الجونة .. مهيب يكشف المستور بأزمة إمام عاشور مع الأهلي
سالزبورج يتقدم على أستون فيلا بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري الأوروبي
الثلاثاء المقبل.. البنك المركزي يرد 102.6 مليار جنيه سيولة سحبها من البنوك
قرار غير مسبوق .. الصومال يغلق مجاله الجوي أمام طائرات شركة إسرائيلية
فوضى أمنية بمطار أمريكي .. أردني يثير الذعر ويصعد طائرة بتذكرة ملغاة
ابن الأصول مع ميرنا وليد ومصطفى شوقي يرفع شعار كامل العدد على مسرح ميامي | صور
متحدث الوزراء : تخفيضات معارض أهلا رمضان خلال الشهر الكريم تصل لـ25%
ظاهرة كونية .. إبراهيم عيسى: عمرو دياب أهم من عبد الحليم حافظ
الطقس غدا.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والملاحة البحرية مضطربة
لحظات الرعب| أهالي الزرايب يروون لصدى البلد تفاصيل حريق منشأة ناصر: تراكم المخلفات السبب
فوز جامعة الأزهر بمشروع بحثي ممول من الاتحاد الأوروبي
تكنولوجيا وسيارات

بطارية خارقة وكاميرا 50 ميجابكسل .. سامسونج تطلق هاتف 5G اقتصاديًا

Galaxy A07 5G
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتفها الجديد Galaxy A07 5G، خلال الأسبوع الأول من فبراير مستهدفة الفئة الاقتصادية بأسعار معقولة. 

يأتي هاتف Galaxy A07 5G، بعد النجاح الذي حققته النسخة السابقة 4G من Galaxy A07 التي طرحتها سامسونج في الهند في أكتوبر من العام الماضي.

مواصفات هاتف Galaxy A07 5G

يتميز هاتف سامسونج Galaxy A07 5G بشاشة HD+ بحجم 6.7 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 800 شمعة في وضع HBM، مع حماية من الزجاج المقوى على خطوتين.

يحمل هاتف سامسونج Galaxy A07 5G، كاميرا كاميرا خلفية مزدوجة، تضم كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة وفتحة f/1.8، بالإضافة إلى مستشعر عمق 2 ميجابكسل، كما يحتوي على كاميرا أمامية 8 ميجابكسل للصور الذاتية ومكالمات الفيديو.

هاتف سامسونج Galaxy A07 5G

يعمل هاتف سامسونج Galaxy A07 5G، بمعالج ثماني النوى بحجم 6 نانومتر ويأتي مع نظام Android 16 مع واجهة One UI 8.0، مع وعد بتحديثات ستة إصدارات رئيسية لنظام أندرويد وست سنوات من تحديثات الأمان.

يمتاز هاتف سامسونج Galaxy A07 5G، ببطارية ضخمة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات، أي أكبر بنسبة 20% من البطارية الموجودة في Galaxy A06 5G. 

كما سيحصل هاتف سامسونج Galaxy A07 5G، على تصنيف IP54 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء، ويأتي بتصميم Key Island المعروف لشركة سامسونج.

يتوافر هاتف سامسونج Galaxy A07 5G، في تايلاند باللونين الأسود والبنفسجي الفاتح، بأسعار تبدأ من حوالي 171 دولار (أي ما يعادل 8000 جنيه مصري) للنسخة بسعة 4  جيجابايت رام + 128 جيجابايت تخزين داخلي، و187 دولار (أي ما يعادل 8750 جنيه مصري) للنسخة بسعة 6 جيجابايت رام + 128 جيجابايت تخزين.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

