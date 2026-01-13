قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإجازات المتبقية شهر يناير 2026
سر اختيار اسم السيدة زينب وسبب تغيير موعد الاحتفال بمولدها.. معلومات نادرة عن أم هاشم
أمام الأهرامات .. الفرنسي تيري هنري يحتفل بعيد ميلاد زوجته
أحمد موسى: أمريكا لديها إخوان إرهابيون عليهم أحكام إعدام في مصر
خلال لقائه بنظيره السوري.. وزير البترول: نتطلع لتعزيز التعاون الفترة المقبلة
رئيس صندوق الإسكان: تسليم 690 ألف وحدة حتى الآن
انتقام ربنا .. تعليق غاضب من إبراهيم عيسى على شائعة وفاته
مدبولي يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين بمصر
بث مباشر| أحمد موسى: أحيي الرئيس الأمريكي ترامب على الهواء لهذا السبب
بين حرارة الـ50 وصقيع الشتاء .. كيف تواجه الزراعة تغيرات المناخ؟
تعليق غير متوقع من خالد الغندور على انتقال أفشة إلى الاتحاد السكندري
سامسونج تراهن على Galaxy AI في سباق الهواتف الذكية عالميًا

احمد الشريف

تسرع شركة سامسونج للإلكترونيات وتيرة دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومتها المحمولة، واضعة هدفًا يتمثل في الوصول إلى 800 مليون هاتف ذكي وجهاز لوحي مدعوم بميزات Galaxy AI بحلول 2026، ارتفاعًا من نحو 400 مليون جهاز بنهاية العام الماضي، وفق تصريحات نقلتها رويترز عن كبار التنفيذيين في الشركة. 

ترتكز هذه الإستراتيجية على توسيع اعتماد حزمة Galaxy AI، التي تجمع بين قدرات ذكاء اصطناعي تعمل على الجهاز نفسه وأخرى قائمة على الحوسبة السحابية، في محاولة لجعل الذكاء الاصطناعي “طبقة افتراضية” في جميع منتجات سامسونج بدل أن يبقى ميزة حصرية للفئات الأعلى.

في أول مقابلة له منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي المشارك، قال تي إم روه إن سامسونغ تهدف إلى “دمج الذكاء الاصطناعي في كل المنتجات، وكل المهام، وكل الخدمات في أسرع وقت ممكن”، في إشارة إلى أن العامين المقبلين سيشهدان انتشارًا واسعًا لميزات Galaxy AI عبر تشكيلة الشركة الكاملة من الهواتف والأجهزة اللوحية.

Galaxy AI مدعومة بنماذج Gemini من جوجل

يعتمد جزء كبير من قدرات Galaxy AI الحالية على نماذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل، ما يعكس عمق ارتباط سامسونغ بمنظومة أندرويد ويضع الشركة في موقع أحد أهم شركاء جوجل في توزيع نماذجها على المستوى الاستهلاكي. 

يشير التقرير إلى أن نشر خصائص مدعومة بـ Gemini على مئات ملايين الأجهزة يمكن أن يعزز حضور جوجل في سباق نماذج الذكاء الاصطناعي، في وقت يشتد فيه التنافس مع مزودين آخرين على رأسهم OpenAI ومايكروسوفت.

يرى محللون أن حجم سامسونج بوصفها أكبر مصنع لأجهزة أندرويد في العالم يمنحها قدرة خاصة على “تطبيع” استخدامات الذكاء الاصطناعي لدى المستخدمين العاديين، من خلال تعميم وظائف مثل الترجمة الفورية للمكالمات، وتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي، وتلخيص المحتوى، والمساعدة السياقية داخل النظام، بدل حصرها في شريحة ضيقة من الهواتف الرائدة أو المستخدمين المتقدمين تقنيًا.

تنافس مع آبل والصين عبر مزايا برمجية

تعكس هذه التحركات، بحسب التقرير، ملامح إستراتيجية أوسع تتبعها سامسونغ في سوق الهواتف العالمي، حيث تتعرض لضغوط مزدوجة من آبل في قمة السوق ومن مصنعين صينيين صاعدين في الفئات المتوسطة والمنخفضة. 

ومن خلال نشر Galaxy AI على نطاق واسع، تحاول سامسونج تعزيز تمايز أجهزتها عبر البرمجيات والخدمات الذكية وليس فقط عبر تحسين المواصفات التقليدية مثل الشاشة والكاميرا والمعالج.

إلى جانب الهواتف، تمد سامسونج هذا النهج إلى أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية الذكية، في مسعى لبناء منظومة متكاملة يكون فيها الذكاء الاصطناعي طبقة موحدة عبر الشاشات والبيوت والأجهزة الشخصية، بما يعزز ارتباط المستخدمين بعلامة Galaxy ويزيد من صعوبة الانتقال إلى منافسين آخرين في ظل احتدام المنافسة على مستوى العتاد.

سامسونج Galaxy AI ذكاء اصطناعي

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع

قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد

البنك المركزي يقبل سحب سيولة بـ91.2 مليار جنيه بفائدة 20.5% من 9 بنوك

الكيلو بـ 68 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم

سرق البرج وباع 10 شقق | تعليق صادم جديد للطبيب المصري ضحية جحود أبنائه

إيلون ماسك: قد نلتقي كائنات فضائية خلال استكشاف الفضاء

طفرة جديدة للتنقل الكهربائي في مصر.. تفاصيل

رمز مضيء.. هوندا تكشف عن شعار جديد لسياراتها

دراسة تكشف.. مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته

رفرفة العين المتكررة قد تكشف مشاكل صحية خفية.. متى تكون علامة خطر؟

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للوقاية من الأعراض خلال العواصف الترابية

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

