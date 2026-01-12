قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير استراتيجي: التظاهرات في إيران ملف معقد .. والضغط الأمريكي يعمق الأزمة الاقتصادية
هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل
أحمد موسى: البرلمان أمام مسؤولية تاريخية لتمثيل المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية
جنوى يكتسح كالياري بثلاثية في الدوري الإيطالي
الأرصاد: استمرار الأمطار واضطراب الملاحة البحرية حتى الغد
بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية
شبكة الحماية الاجتماعية.. سليمان وهدان يكشف عن أولويات العمل خلال الفترة القادمة للدولة
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026 وخطواته وأسباب وقف الصرف
منخفض جوي السبب.. الأرصاد تحذر: الرمال والأتربة مستمرة غدا
علي الدين هلال: على البرلمان حل مشاكل المرتبات والمعاشات والأسعار والتضخم
منظمة الصحة العالمية: 18 ألف مريض في غزة بحاجة عاجلة إلى إجلاء طبي
تغيير اللوائح يُتيح لنجم مانشستر سيتي الجديد المشاركة في نصف نهائي كأس الرابطة
خصم كبير على Galaxy S25 FE يجعله من أكثر هواتف سامسونج جاذبية في فئته

Samsung Galaxy S25 FE
Samsung Galaxy S25 FE
احمد الشريف

يقدم موقع أمازون في الولايات المتحدة عرضًا قويًا على هاتف Samsung Galaxy S25 FE، مع خصم ثابت قدره 200 دولار على كلتا نسختي التخزين 128 جيجابايت و256 جيجابايت، وبجميع الألوان المتاحة. 

يصبح سعر النسخة الأساسية 128 جيجابايت 449.99 دولارًا بدل 649.99 دولارًا، بينما تنخفض نسخة 256 جيجابايت إلى 509.99 دولارًا بدل 709.99 دولارًا، وهو أفضل سعر تطرح به النسخة الأعلى سعة حتى الآن، ويتجاوز حتى عروض الجمعة السوداء السابقة.

يقارن التقرير هذا التخفيض بما يحصل عليه هاتف Galaxy S25+ حاليًا على أمازون؛ إذ يبدأ من 999.99 دولارًا مع خصم 100 دولار فقط، ما يجعل S25 FE خيارًا أكثر جاذبية لمَن يبحث عن شاشة كبيرة وتجربة قريبة من السلسلة الرائدة بسعر متوسط.

شاشة رائدة وسعر متوسط بمعالج Exynos 2400

يعتمد Galaxy S25 FE على شاشة Dynamic LTPO AMOLED 2X بقياس 6.7 بوصة، وهي تقريبًا نفس مساحة شاشة Galaxy S25+، ما يمنحه تجربة عرض واسعة ومميزة في نطاق سعري يبدأ الآن من 450 دولارًا تقريبًا. 

في المقابل، يأتي الهاتف بمعالج Exynos 2400 بدل Snapdragon 8 Elite المستخدم في الطرازات الأعلى، وهو ما يفسر فارق السعر الكبير بين Fan Edition وبقية أفراد عائلة S25.

يرى التقرير أن هذا التوازن بين شاشة من فئة الهواتف الرائدة ومعالج أقل كلفة نسبيًا يسمح لسامسونج بتقديم حزمة قوية في فئة السعر المتوسط–العالي، خصوصًا مع استمرار توفير مميزات أخرى من فئة جالكسي S مثل التصميم المميز، وجودة البناء، وتوافقه مع أغلب مزايا واجهة One UI الحديثة.

منافسة مباشرة مع Pixel 9a 

بهذه الأسعار الجديدة، يضع PhoneArena هاتف Galaxy S25 FE في مواجهة مباشرة مع Google Pixel 9a؛ إذ يقترب سعريًا من هاتف جوجل مع تفوقه في حجم الشاشة وجودة مواد التصنيع، حيث يأتي S25 FE بظهر زجاجي مميز مقارنة بالظهر البلاستيكي الأرخص في Pixel 9a.

يوصف العرض الحالي بأنه أحد أقوى صفقات الهواتف متوسطة السعر الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G، ويرى كاتب التقرير أن Galaxy S25 FE يمكن اعتباره “أفضل هاتف 5G اقتصادي من حيث القيمة مقابل السعر حاليًا”، خاصة لمن يريد شاشة كبيرة وتجربة أقرب إلى الفئة الرائدة دون تجاوز حاجز 500–550 دولارًا. 

يشير المقال كذلك إلى المراجعة التفصيلية للهاتف على PhoneArena، والتي جاءت إيجابية في معظم الجوانب، ما يدعم جاذبية الصفقة الحالية عبر أمازون.

Samsung Samsung Galaxy S25 FE هاتف Samsung Galaxy S25 FE

