معلومات كاذبة.. وزارة الخارجية الروسية تنفي إخلاء سفارتها في فنزويلا
محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا
ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025
بسبب الحمى القلاعية.. الفلاحين تكشف حقيقة نفوق الماشية بالصعيد
بينهم 3 بجروح خطيرة.. إصابة 9 أشخاص في حادث دهس سيارة بهولن
ما حكم إجهاض الجنين بسبب عيوب خلقية فيه؟.. اعرف رأي الدين
لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟
بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش
ترامب: نحتاج إلى جرينلاند من أجل الأمن القومي وليس من أجل المعادن
عرض 1.4 مليون دولار .. الأهلي المصري يتحرك بقوة لضم مهاجم كونغولي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-12-2025
تفاصيل إصابة مصطفى محمد ومحمد حمدي في مباراة زيمبابوي
عرض مبكر يخفض سعر iPad mini A17 Pro بمقدار 100 دولار قبل العيد على أمازون

احمد الشريف

أطلق متجر أمازون في الولايات المتحدة عرضًا ترويجيًا مبكرًا على جهاز iPad mini (A17 Pro) من آبل، يتضمن خصمًا مباشرًا بقيمة 100 دولار على سعر الإصدار المزود بسعة تخزين 128 جيجابايت مع اتصال خلوي.​

وبموجب العرض، ينخفض سعر هذا الطراز من قرابة 649 دولارًا إلى أقل من 550 دولارًا، أي بخصم يوازي نحو 20 في المئة من السعر الأصلي، وفق ما أشار إليه تقرير موقع PhoneArena المتخصص.​

مواصفات iPad mini (A17 Pro) المشمول بالعرض

يأتي iPad mini (A17 Pro) بشاشة قياس 8.3 بوصات من نوع Liquid Retina LCD بدقة 2266×1488 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز وسطوع يصل إلى 500 شمعة، ما يجعله مهيأً بالاستخدام في الأماكن المغلقة ومع ظروف إضاءة داخلية طبيعية.​

ويعمل الجهاز بمعالج آبل A17 Pro المخصص لفئة الحواسيب اللوحية، بعدد خمسة أنوية للمعالج الرسومي بدل ستة كما في بعض هواتف آيفون، مع سرعة أداء توصف في التقارير بأنها كافية لتشغيل التطبيقات الخفيفة والمتقدمة بما في ذلك الألعاب والاستخدام الإنتاجي أثناء التنقل.​

استخدامات عملية في العمل والترفيه

يشير التقرير إلى أن iPad mini (A17 Pro) يقدم كخيار لوحي مدمج الحجم، يمكن أن يلائم حقائب الظهر والحقائب الصغيرة بسهولة، مع وزن خفيف يسمح بالاستخدام اليومي لفترات طويلة.​

وتذكر PhoneArena أن الجهاز موجه لمجموعة واسعة من الاستخدامات مثل مشاهدة الفيديوهات وتصفح الويب وتدوين الملاحظات، إضافة إلى مهام أكثر تقدّمًا مثل تحرير الصور الخفيفة أو تشغيل تطبيقات مكتبية أثناء السفر.​

ملاحظات حول الشاشة والأداء

يلفت التقرير إلى أن الشاشة لا تعتمد تقنية OLED ولا تدعم معدل تحديث أعلى من 60 هرتز، إلا أن التقييمات تشير إلى أن جودة العرض تظل في نطاق «مرضٍ» للاستخدام اليومي، مع الإشارة إلى أن مستوى السطوع قد يكون أقل ملاءمة للاستخدام المباشر تحت أشعة الشمس.​

كما يوضح أن نسخة A17 Pro المستخدمة في هذا الجهاز، رغم اختلافها عن نظيرتها في بعض هواتف آيفون من حيث عدد أنوية الرسوميات، ما تزال قادرة على تقديم أداء قوي في تشغيل التطبيقات والألعاب، استنادًا إلى وصف PhoneArena لها بأنها شريحة «قادرة على التعامل مع المهام المطلوبة دون مشكلات تذكر».​

مدة التوفر وتحذير من محدودية العرض

بحسب PhoneArena، لا توجد فترة زمنية محددة رسميًا لانتهاء العرض، ما يعني أنه قد يكون متاحًا لفترة قصيرة فقط بحسب مخزون أمازون وسياسة التخفيضات الموسمية.​

وينصح التقرير المستخدمين المهتمين بشراء iPad mini (A17 Pro) بهذا السعر المخفض بمتابعة صفحة المنتج على أمازون والتحرك سريعًا، مع الأخذ في الاعتبار أن توفر العرض قد يختلف باختلاف المنطقة واللون وخيارات الاتصال.​

طبيبة التجميل المزيفة

أجهزة وفيلر بدون ترخيص.. تفاصيل ضبط طبيبة تجميل مزيفة وعلاقتها بالمشاهير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

