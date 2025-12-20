قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دبلوماسي سابق: استضافة القاهرة للمنتدى الروسي - الأفريقي تعكس ثقة موسكو في الدور المصري
لغز إكاديمية وراء تطور وهيمنة الكرة المغربية
غدا أول أيام الشتاء.. أجواء شديدة البرودة وتحذير من ظاهرة خطيرة
من قلب منجم السكري.. أحمد موسى يحاور وزير البترول | بث مباشر
فوز إنبي على طلائع الجيش 2-1.. والجونة على بيراميدز 2-0 في كأس عاصمة مصر
تقرير أمريكي: نتنياهو يبحث مع ترامب خيارات عسكرية جديدة لمواجهة إيران
القومي للسينما ناعيا سمية الألفي: تميزت بالصدق والالتزام واستحقت المحبة والاحترام
صدى البلد يكشف .. عقد رعاية تاريخي للأهلي في 4 مواسم
محافظ الجيزة يوجه بتأسيس وحدة دائمة لمتابعة الأنفاق وتحسين السيولة المرورية
تدشين خطوط جديدة لرحلات لمصر للطيران إلى إيطاليا
توتر دبلوماسي.. جدل حول مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر
سيناريوهات معقدة تنتظر منتخب مصر في حال التأهل لدور الـ32 من كأس العالم 2026
تسريبات Galaxy Z Fold 8 الأعرض

Galaxy Z Fold 8
Galaxy Z Fold 8
احمد الشريف

تكشف منصة PhoneArena عن تصميم أوسع يشبه iPad mini لهاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold 8، حيث تظهر تسريبات عبر استبيان تسويقي أن الشركة تختبر نموذجًا جديدًا يبدو كحاسب لوحي صغير عند الفتح، في خطوة يُنظر إليها كجواب مباشر على أول iPhone Fold من آبل.​​

تصميم عريض جديد لمواجهة آيفون القابل للطي

تُظهر صور الاستبيان، التي رصدتها PhoneArena، جهازًا قابلاً للطي أكثر عرضًا وأقصر من Galaxy Z Fold 7، ليبتعد عن الشكل الطويل النحيف ويتجه نحو هيئة تشبه الأجهزة اللوحية الصغيرة. 

وتشير التفاصيل إلى أن هذا التصميم أقرب لفكرة «جهاز لوحي يُطوى» بدل «هاتف يتمدد إلى تابلت»، ما يضعه في مواجهة مباشرة مع آيفون القابل للطي المتوقع أن يتبنى بدوره شكلاً قصيرًا وعريضًا مستوحى من iPad mini.​​

نسب عرض جديدة: 18:9 خارجي و18:18 داخلي

توضح PhoneArena أن التسريبات، المدعومة بتقارير من ET News ومصادر أخرى، تشير إلى نموذج Fold 8 عريض بشاشة خارجية بنسبة 18:9 وشاشة داخلية شبه مربعة بنسبة 18:18، مقابل 21:9 و20:18 في Fold 7 الحالي. 

ويسمح هذا التغيير بعرض أوسع للوحة المفاتيح والتطبيقات على الشاشة الخارجية، مع مساحة مربعة تقريبًا في الداخل مثالية لتقسيم الشاشة واستخدام تطبيقين أو أكثر في آن واحد دون إحساس بالضيق.​

طرازان من Fold 8: قياسي و«عريض»

تذكر PhoneArena أن سامسونج لا تختبر نموذجًا واحدًا فقط، بل تعمل – وفق التسريبات على إطلاق نسختين من Galaxy Z Fold 8 في 2026: خليفة مباشر لـ Fold 7 بنفس الفلسفة تقريبًا، وطراز «Wide» جديد موجه لعشاق الشاشة الكبيرة. 

وتكشف سجلات أرقام الموديلات عن جهاز غامض برقم SM-F971 يُعتقد الآن أنه النسخة العريضة من Fold 8، إلى جانب الموديل القياسي SM-F976، ما يشير إلى تغيير واسع في إستراتيجية سامسونج للهواتف القابلة للطي.​​

 بطارية أكبر وعودة S Pen وتقليل ثنية الشاشة

إلى جانب التصميم، يشير تقرير آخر لـ PhoneArena إلى أن Galaxy Z Fold 8 قد يجلب اثنين من أهم الترقيات التي يطالب بها المستخدمون منذ سنوات: بطارية أكبر تقترب من 5000 مللي أمبير، ودعم شحن أسرع يصل إلى 45 واط بدل الاعتماد على نفس منظومة Fold 7. 

كما تتحدث تسريبات متقاطعة عن استخدام تقنية «لوح معدني مُثقّب بالليزر» في منطقة المفصل لتقليل بروز ثنية الشاشة بشكل واضح، مع العمل على إعادة دعم قلم S Pen عبر تصميم قلم أخف وأصغر دون التضحية بنحافة الجهاز.​

قراءة إستراتيجية: تحضير مبكر لمعركة 2026 القابلة للطي

ترى PhoneArena أن هذا التوجه نحو إصدارين من Fold 8، أحدهما عريض يشبه iPad mini، يعكس إدراك سامسونج لخطورة دخول آبل إلى سوق الأجهزة القابلة للطي لأول مرة. 

وبحسب التحليلات، تراهن سامسونج على تنويع أشكال الطي وتحسين البطارية وتجربة الشاشة لتظل «مرجع» الهواتف القابلة للطي عندما يصل iPhone Fold إلى السوق، بدل أن تفقد أفضلية السنوات الأولى التي تمتعت بها في هذا القطاع.
 

