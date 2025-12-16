تخفيض 400 دولار يجعل Galaxy Z Fold 7 صفقة شبه لا تقاوم

تقدم منصة PhoneArena عرضًا جديدًا على هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold 7، يؤدي إلى خفض سعره بمقدار 400 دولار على موقع أمازون، ما يجعله أحد أكثر العروض إغراءً على أفضل هاتف قابل للطي في 2025.​

خصم 400 دولار يغير معادلة السعر

يبرز تقرير PhoneArena أن أمازون تتيح الآن توفير 400 دولار على Galaxy Z Fold 7، أي ما يعادل خصمًا يقارب 20٪ من سعره الأصلي البالغ نحو 2000 دولار. ويؤكد المصدر أن هذا الخصم يُهبط بالسعر إلى ما دون حاجز 1600 دولار، وهو مستوى سعري يعتبره كثير من المراجعين «نقطة دخول أكثر منطقية» لعالم الهواتف القابلة للطي من الفئة العليا.​

شاشة أوسع وأنحف وتجربة استخدام يومية أفضل

يشير تقرير PhoneArena إلى أن Galaxy Z Fold 7 عالج واحدة من أكبر شكاوى المستخدمين في الأجيال السابقة، حيث أصبح الهيكل أعرض وأنحف مع شاشة غلاف خارجية بقياس 6.5 إنش بتقنية OLED، ما يجعل الكتابة والاستخدام على الشاشة الخارجية أكثر راحة دون الحاجة لفتح الجهاز في كل مرة.

وفي الداخل، يعتمد الهاتف على شاشة رئيسية مقاس 8 إنش من نوع Dynamic AMOLED 2X بدقة عالية وسطوع قوي، ليقدّم تجربة أقرب إلى جهاز لوحي صغير، وهو ما يجعله مناسبًا لتعدد المهام، واستهلاك المحتوى، والعمل أثناء التنقل.​

عتاد قوي مع Snapdragon 8 Elite ودعم Galaxy AI

اوضحت PhoneArena أن سامسونج زودت Galaxy Z Fold 7 بمعالج Snapdragon 8 Elite for Galaxy المخصص، وهو شريحة رائدة قادرة على التعامل مع الاستخدامات الثقيلة والألعاب، مع الحفاظ على أداء مستقر في جهاز قابل للطي.

ويستفيد الهاتف من حزمة Galaxy AI التي تقدم مزايا مثل تلخيص النصوص والترجمة الفورية والمساعدة في تحرير الصور، إلى جانب وعد بتقديم سبع سنوات من تحديثات أندرويد والتحديثات الأمنية، ما يرفع من قيمة الجهاز على المدى الطويل.​

كاميرا 200 ميجابكسل وترقية حقيقية عن الجيل السابق

يصف التقرير كاميرا Galaxy Z Fold 7 بأنها ترقية حقيقية مقارنة بالجيل السابق، مع مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل يهدف لتقديم تفاصيل أعلى وأداء أفضل في الإضاءة المنخفضة.

و اشارت منصة PhoneArena إلى أن هذه الحزمة الكاملة من الشاشة الكبيرة، والمعالج المتقدم، والكاميرا المحسّنة تجعل الهاتف بمثابة «ترقية مكتملة» لمن يفكر في الانتقال من Galaxy Z Fold 6 أو من أي هاتف تقليدي إلى أول جهاز قابل للطي.​

مقارنة ضمنية مع عروض سامسونج السابقة

يلفت التقرير إلى أن سامسونج نفسها كانت قد قدمت في وقت سابق عبر متجرها الرسمي عرضًا وصل إلى خصم 720 دولارًا على Galaxy Z Fold 7 عند دمجه مع برامج الاستبدال Trade-in، لكن هذه العروض لم تكن متاحة لجميع المستخدمين أو في كل الأسواق.

وبالمقارنة، يقدّم عرض أمازون الحالي خصمًا مباشرًا وواضحًا بقيمة 400 دولار، ما يجعله خيارًا عمليًا لمن لا يملك جهازًا قديمًا يؤهله لاستبدال كبير أو لمن يرغب في شراء الهاتف بشكل مباشر بدون تعقيدات.​

هل أصبح Galaxy Z Fold 7 صفقة لا يجب تفويتها؟

تخلص PhoneArena إلى أن Galaxy Z Fold 7، رغم بقائه ضمن شريحة الأجهزة مرتفعة السعر حتى بعد الخصم، بات أكثر منطقية لمن يفكر في شراء أفضل هاتف قابل للطي متاح في 2025 مع ضمان دعم طويل الأمد.

ويرى التقرير أن الجمع بين خصم 400 دولار، وتحسينات التصميم، وقوة العتاد، وميزات Galaxy AI، يجعل العرض الحالي «شبه مستحيل التجاهل» لمن كان ينتظر هبوط السعر قبل دخول عالم الهواتف القابلة للطي.