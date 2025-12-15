قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تضرب بقوة قبل 2026.. تخفيض على Galaxy Tab S11 Ultra مع كيبورد Book Cover مجاني في الحزمة

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

كشفت منصة PhoneArena أن سامسونج أطلقت واحدة من أقوى صفقاتها على جهاز Galaxy Tab S11 Ultra، بعد أن خفّضت سعره بشكل ملحوظ وأضافت غطاء Book Cover Keyboard Slim مجانًا، لتقدَّم الحزمة عمليًا كبديل حقيقي لحاسوب محمول فاخر بسعر أقل بكثير من المعتاد. 

ويشير التقرير إلى أن هذه الخطوة تجعل أقوى تابلت في تشكيلة الشركة حاليًا أكثر إغراءً لعشّاق الإنتاجية والعمل المتنقل، خاصة لمن هم خارج منظومة آبل.​

توفير حتى 800 دولار مع خيارات التريد‑إن وخصم مباشر

أوضحت PhoneArena أن العرض يتيح للمستخدم أن يوفر حتى 800 دولار عند تقديم جهاز مؤهل للاستبدال (Trade‑in)، ما يخفض السعر من 1199.99 دولار إلى 399.99 دولار في أفضل سيناريو. 

وحتى من لا يملك جهازًا يقدّمه للاستبدال يمكنه الحصول على خصم مباشر بقيمة 100 دولار، بمجرد اختيار “لا يوجد جهاز للاستبدال” في صفحة العرض، ليحصل على تخفيض فوري فوق الهدية المرفقة.​

كيبورد Book Cover مجاني بقيمة 210 دولارات

قال التقرير إن سامسونج لا تكتفي بتخفيض السعر، بل تضيف مجانًا غطاء Book Cover Keyboard Slim المخصص لـ Tab S11 Ultra، والذي يباع منفصلًا بحوالي 210 دولارات.

يحول  إدراج هذا الكيبورد في الحزمة التابلت إلى جهاز هجين أقرب لحاسوب محمول كامل، مع تجربة كتابة مريحة، وحماية للهيكل، وزوايا تركيب متعددة تجعل استخدامه على المكتب أو أثناء السفر أكثر سهولة.​

تابلت بمواصفات “لابتوب محترف”

أوضحت PhoneArena أن Galaxy Tab S11 Ultra يعتمد على معالج MediaTek Dimensity 9400+ مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت، ما يضعه ضمن أقوى الأجهزة اللوحية في السوق من حيث الأداء الخام وتعدد المهام. 

تجعل هذه المواصفات الهاتف مناسبًا لتحرير الفيديو، الرسم بالـ S Pen، تشغيل تطبيقات مكتبية كاملة، والعمل على عدة نوافذ في One UI بشكل أقرب كثيرًا لتجربة اللابتوب مقارنة بالأجيال الأقدم.​

شاشة ضخمة ودعم S Pen في العلبة

أشار التقرير إلى أن Tab S11 Ultra يأتي بشاشة كبيرة عالية التردد موجهة للاستخدام الاحترافي والترفيهي، مع دعم كامل لقلم S Pen الموجود داخل الصندوق دون تكلفة إضافية. 

يتحول الجهاز  بتكامل الشاشة والقلم والكيبورد المجاني، إلى منصة مثالية لمصممي الجرافيك، صناع المحتوى، وطلاب الجامعات الذين يحتاجون إلى تدوين الملاحظات يدويًا مع إمكانية تحويلها إلى نص رقمي بسهولة.​

7 سنوات من التحديثات تجعل الصفقة استثمارًا طويل الأمد

أكدت PhoneArena أن سامسونج تعد بتوفير سبع سنوات من تحديثات أندرويد والتصحيحات الأمنية لـ Galaxy Tab S11 Ultra، وهو رقم يضعه في فئة “الاستثمار طويل الأجل” بدل جهاز تابلت موسمي. 

ومع الجمع بين عتاد قوي، كيبورد مجاني، وقلم داخل العلبة، وتحسينات البرمجيات طويلة المدى، يصف التقرير الصفقة بأنها واحدة من أفضل الطرق حاليًا للحصول على جهاز يمكنه تعويض لابتوب كامل لمن لا يرتبطون بنظام macOS أو iPadOS.

