استطلاع: نصف جمهور سامسونج يثق في معالجات Exynos الجديدة… هل تلحق بآبل أخيرًا؟

أوضحت منصة PhoneArena في استطلاع رأي حديث أن ما يقرب من نصف جمهور سامسونج بات يراهن على مشروع الشركة الجديد في بناء معالجات مخصصة لهواتف جالكسي، في خطوة تُقارَن مباشرةً بتحرك آبل نحو معالجات A وM الخاصة بها.

ورغم التاريخ المتذبذب لسلسلة Exynos، تشير نتائج التصويت إلى أن شريحة واسعة من المستخدمين ترى في هذا التوجه فرصة حقيقية لإعادة تشكيل أداء هواتف سامسونج واستقلالها عن كوالكوم على المدى البعيد.​

أرقام الاستطلاع: ثقة مشروطة في مسار جديد

كشفت PhoneArena أن 44٪ من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن المعالجات المخصصة ستساعد سامسونج فعلاً على المدى الطويل، سواء في الأداء أو استهلاك الطاقة أو استقرار النظام.

في المقابل، يرى 22٪ أن اعتماد جالكسي العميق على أندرويد وخدمات جوجل يحدّ من أي مكاسب يمكن أن تحققها سامسونج مقارنة بنموذج آبل، بينما تبنّى 33٪ موقفًا وسطًا: التوجه مفيد، لكنه لن يصل لمستوى الاندماج الكامل بين العتاد والبرمجيات الذي تملكه آبل.​

من Exynos إلى “شريحة جالكسي” كاملة من الصفر

أوضحت تقارير سابقة لـ PhoneArena أن ما تخطط له سامسونج لا يقتصر على تحسين جيل جديد من Exynos، بل تشكيل فريق تطوير SoC مخصص يبني معالجات جالكسي “من الصفر”.

ويعد الهدف هو الوصول إلى منظومة تشبه ما تفعله آبل، كعتاد مصمم خصيصًا لواجهة One UI وميزات Galaxy AI، بما ينعكس على سرعة أعلى، حرارة أقل، وعمر بطارية أطول مع تقليل الأعطال والتهنيج.​

Exynos 2600 بدقة 2 نانومتر… بداية مرحلة جديدة

قالت PhoneArena إن سامسونج أنهت تطوير معالج Exynos 2600 بدقة تصنيع 2 نانومتر، مع طموح ليكون من أوائل معالجات الهواتف بهذه التقنية.

وتعول الشركة على بنية Gate‑All‑Around المتقدمة في تصنيع الشرائح لتحسين الكفاءة بشكل ملحوظ، ما يفتح الباب أمام نقل مزيد من مهام الذكاء الاصطناعي إلى المعالجة على الجهاز بدل الاعتماد على السحابة.​

التخلص من الاعتماد الزائد على كوالكوم

أوضحت التقارير أن جزءًا مهمًا من هذا المسار يتعلق بالاستقلالية الاقتصادية، فسامسونج ترغب في تخفيف اعتمادها على شرائح Snapdragon بعد سنوات اضطرت فيها لاستخدامها حصريًا في أسواق رئيسية مثل الولايات المتحدة والصين بسبب مشكلات أداء أو إنتاج في Exynos.

وتشير تقديرات محللين إلى أن نجاح هذه الاستراتيجية قد يسمح للشركة بخفض تكلفة مكونات المعالجة في هواتفها دون المساس بهوامش الربح، وربما تمرير جزء من هذه الوفورات للمستخدم النهائي في صورة أسعار أكثر تنافسية.​

تحديات حقيقية… لكن الجمهور مستعد لمنح فرصة

مع ذلك، لم ينسَ تقرير PhoneArena التذكير بأن سجل Exynos يتضمّن إخفاقات في الحرارة والكفاءة كلفت سامسونج خسارة عقود تصنيع شرائح لكوالكوم وتراجعًا في ثقة المستخدمين المتقدمين.

ورغم هذا الإرث، تكشف نتائج الاستطلاع أن شريحة واسعة من جمهور جالكسي “مستعدة لمنح الشركة فرصة أخيرة” شريطة أن تنعكس هذه المعالجات المخصصة في تجربة ملموسة: حرارة أقل، بطارية أفضل، وثبات برمجي يقترب ولو جزئيًا من ما اعتاده المستخدمون مع آيفون.