المغرب أقوى مجموعته.. مُحلل رياضي يتوقع رؤية نسخة شرسة من محمد صلاح بكأس الأمم الإفريقية|فيديو
بعد حادث إرهابي.. السلطات الأمريكية تنشر عناصر جهاز الخدمة السرية والتحقيقات الفيدرالي
من الجمباز إلى الشاشة.. وفاء مكي تكشف أسرار بدايتها في عالم الفن: «دخلت بالصدفة البحتة»|فيديو
موعد مباريات اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
سعر الذهب اليوم الأحد 14-12-2025
ناقد رياضي: خطة إفريقية قوية لبث كأس الأمم .. و«العميد» على أعتاب إنجاز تاريخي |فيديو
استشهاد أكثر من 300 فلسطيني جراء الهجمات الإسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار
النجم التركي باريش أردوتش: أغاني شيرين ترافقني دائمًا.. وصوتها يمنحني الهدوء ويلامس إحساسي
الجو ساقعة يا فنانة .. جدل حول أحدث إطلالات آيتن عامر عبر فيس بوك | شاهد
إسلام عيسى: محمد بسام أفضل من «الشناوي» .. ويستحق أن يكون حارس مصر في أمم إفريقيا
نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض
إعلام عبري: أمريكا غير راضية عن مشاركة بعض الدول في قوات الاستقرار بغزة وتسعى لحلفاء جُدد
استطلاع: نصف جمهور سامسونج يثق في معالجات Exynos الجديدة… هل تلحق بآبل أخيرًا؟

Exynos
Exynos
احمد الشريف

أوضحت منصة PhoneArena في استطلاع رأي حديث أن ما يقرب من نصف جمهور سامسونج بات يراهن على مشروع الشركة الجديد في بناء معالجات مخصصة لهواتف جالكسي، في خطوة تُقارَن مباشرةً بتحرك آبل نحو معالجات A وM الخاصة بها. 

ورغم التاريخ المتذبذب لسلسلة Exynos، تشير نتائج التصويت إلى أن شريحة واسعة من المستخدمين ترى في هذا التوجه فرصة حقيقية لإعادة تشكيل أداء هواتف سامسونج واستقلالها عن كوالكوم على المدى البعيد.​

أرقام الاستطلاع: ثقة مشروطة في مسار جديد

كشفت PhoneArena أن 44٪ من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن المعالجات المخصصة ستساعد سامسونج فعلاً على المدى الطويل، سواء في الأداء أو استهلاك الطاقة أو استقرار النظام. 

في المقابل، يرى 22٪ أن اعتماد جالكسي العميق على أندرويد وخدمات جوجل يحدّ من أي مكاسب يمكن أن تحققها سامسونج مقارنة بنموذج آبل، بينما تبنّى 33٪ موقفًا وسطًا: التوجه مفيد، لكنه لن يصل لمستوى الاندماج الكامل بين العتاد والبرمجيات الذي تملكه آبل.​

من Exynos إلى “شريحة جالكسي” كاملة من الصفر

أوضحت تقارير سابقة لـ PhoneArena أن ما تخطط له سامسونج لا يقتصر على تحسين جيل جديد من Exynos، بل تشكيل فريق تطوير SoC مخصص يبني معالجات جالكسي “من الصفر”. 

ويعد الهدف هو الوصول إلى منظومة تشبه ما تفعله آبل، كعتاد مصمم خصيصًا لواجهة One UI وميزات Galaxy AI، بما ينعكس على سرعة أعلى، حرارة أقل، وعمر بطارية أطول مع تقليل الأعطال والتهنيج.​

Exynos 2600 بدقة 2 نانومتر… بداية مرحلة جديدة

قالت PhoneArena إن سامسونج أنهت تطوير معالج Exynos 2600 بدقة تصنيع 2 نانومتر، مع طموح ليكون من أوائل معالجات الهواتف بهذه التقنية. 

وتعول الشركة على بنية Gate‑All‑Around المتقدمة في تصنيع الشرائح لتحسين الكفاءة بشكل ملحوظ، ما يفتح الباب أمام نقل مزيد من مهام الذكاء الاصطناعي إلى المعالجة على الجهاز بدل الاعتماد على السحابة.​

التخلص من الاعتماد الزائد على كوالكوم

أوضحت التقارير أن جزءًا مهمًا من هذا المسار يتعلق بالاستقلالية الاقتصادية، فسامسونج ترغب في تخفيف اعتمادها على شرائح Snapdragon بعد سنوات اضطرت فيها لاستخدامها حصريًا في أسواق رئيسية مثل الولايات المتحدة والصين بسبب مشكلات أداء أو إنتاج في Exynos. 

وتشير تقديرات محللين إلى أن نجاح هذه الاستراتيجية قد يسمح للشركة بخفض تكلفة مكونات المعالجة في هواتفها دون المساس بهوامش الربح، وربما تمرير جزء من هذه الوفورات للمستخدم النهائي في صورة أسعار أكثر تنافسية.​

تحديات حقيقية… لكن الجمهور مستعد لمنح فرصة

مع ذلك، لم ينسَ تقرير PhoneArena التذكير بأن سجل Exynos يتضمّن إخفاقات في الحرارة والكفاءة كلفت سامسونج خسارة عقود تصنيع شرائح لكوالكوم وتراجعًا في ثقة المستخدمين المتقدمين. 

ورغم هذا الإرث، تكشف نتائج الاستطلاع أن شريحة واسعة من جمهور جالكسي “مستعدة لمنح الشركة فرصة أخيرة” شريطة أن تنعكس هذه المعالجات المخصصة في تجربة ملموسة: حرارة أقل، بطارية أفضل، وثبات برمجي يقترب  ولو جزئيًا من ما اعتاده المستخدمون مع آيفون.

الأنفلونزا

عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

أمطار

منخفض جوي جديد.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

مرتبات

خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل

التأمينات ترفع الحدين الأدنى والأقصى - موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى.. أعرف هتقبض كام لو طالع معاش

البسوا الشتوي.. منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

البسوا الشتوي .. منخفض جوي يضرب المحافظات خلال ساعات

عروس المنوفية

جناية إجهاض | محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف مفاجآت صادمة

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025

محافظ الغربية

على مدار 4 ساعات.. محافظ الغربية يتجول بشوارع طنطا لمتابعة رفع مياه الأمطار

فوائد الكمون

مشروب صحي خارق .. فوائد الكمون للسكري والبطن

فوائد الكمون

مشروب صحي خارق.. فوائد الكمون للسكري والبطن

بالصور

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي

قتيـ.ـلان وإصابة 23 آخرين.. عمدة «بروفيدنس» يطلب الدعاء لضحايا حادث إطلاق النار بجامعة براون

تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار

بالصور| انهيار جزئي لـ 8 منازل بفرية جريس في المنوفية والأهالي يستغيثون

انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية

فيديو

عبلة كامل

لغاية ما أقابل وجه كريم | أول تسجيل صوتي من عبلة كامل بعد أزمتها الصحية

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

